Simplilearn et l'Imperial College London lancent un programme de stratégie de données pour les dirigeants

PLANO, Texas, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Simplilearn, leader mondial de la formation continue numérique, s'est associé à l'Imperial College Business School Executive Education pour lancer le programme Data Strategy for Leaders (Admission : 22 janvier 2025 | Cours réguliers : 22 janvier 2025 - 27 avril 2025). Ce cours innovant de 14 semaines est conçu pour permettre aux chefs d'entreprise d'acquérir les compétences nécessaires pour exploiter les données en vue de prendre des décisions stratégiques et de stimuler la croissance de l'organisation.

Le programme a été créé pour répondre au besoin croissant de compétences dans les industries mondiales pour les professionnels de haut niveau afin qu'ils deviennent plus compétents en matière de données. Une récente enquête menée lors du Gartner Data & Analytics Summit a révélé que plus de 65 % des responsables des données ont accordé la priorité à la gouvernance des données en 2024, et que plus de la moitié des responsables des données ont augmenté les budgets consacrés aux données et à l'analyse en 2024, ce qui indique l'importance croissante de son rôle dans la stratégie et la croissance de l'organisation.

Avec 54% de ces dirigeants désireux d'explorer les possibilités de l'IA générative pour les données et l'analyse, le nouveau programme offre aux professionnels de haut niveau une opportunité opportune d'améliorer leurs capacités et d'acquérir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs d'activité.

« Les données sont aujourd'hui l'élément vital des entreprises prospères. Dans l'écosystème concurrentiel actuel, l'exploitation des données est essentielle pour stimuler la croissance et l'innovation. Les organisations doivent donner la priorité à la gouvernance et à la stratégie des données afin d'améliorer la prise de décision et l'efficacité opérationnelle. Chez Simplilearn, nous nous attachons à doter les dirigeants des compétences nécessaires pour exploiter tout le potentiel des données, ce qui leur permet de créer de nouvelles opportunités et une culture de l'innovation », déclare M. Krishna Kumar, fondateur et CEO, Simplilearn.

Le programme aidera les dirigeants à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de données efficaces qui s'alignent sur leurs objectifs commerciaux, en promouvant une culture de l'innovation et de la transformation fondée sur les données. Élaboré et dispensé par la faculté de l'Imperial College de Londres, le programme couvrira des sujets essentiels tels que la gouvernance des données, la protection de la vie privée, la sécurité, les applications de l'IA générative et la monétisation des données. Grâce à des scénarios d'entreprise et des études de cas, les apprenants peuvent également tester les applications pratiques des technologies d'IA générative, d'IA et d'apprentissage automatique.

Le programme est dispensé en ligne pour un accès facile et n'exige pas des apprenants qu'ils aient des connaissances techniques préalables. Il est conçu pour les cadres supérieurs, les chefs d'entreprise et les aspirants cadres de haut niveau. L'enseignement sera dispensé par des professeurs de l'Imperial, des responsables de données et des pairs du monde entier, avec l'appui de Simplilearn.

« À l'Imperial, nous reconnaissons que les données sont une force de transformation dans l'environnement commercial d'aujourd'hui. Alors que les organisations s'appuient de plus en plus sur les données pour prendre des décisions stratégiques, notre partenariat avec Simplilearn permettra aux cadres moyens et supérieurs d'acquérir les compétences essentielles pour naviguer dans cet écosystème. Le programme Data Strategy for Leaders donnera aux participants les moyens d'exploiter efficacement les données, ce qui leur permettra d'innover et de mener leur organisation à la réussite », déclare David Brown, directeur de l'Executive Education, Imperial College London.

À l'issue de la formation, les diplômés obtiendront un certificat prestigieux et le statut d'ancien élève associé de l'Imperial College Business School, soulignant ainsi leur expertise en tant que leaders en matière de données.

Les candidats intéressés par le programme peuvent s'inscrire via le formulaire de candidature en ligne. Le jury d'admission examinera les candidatures et proposera des offres aux candidats sélectionnés. L'admission est confirmée par l'acceptation de l'offre et le paiement des frais du programme. Le premier groupe de ce programme de l'Imperial College Business School Executive Education débute en janvier. Cliquez sur ici pour obtenir plus de détails sur le programme.

À propos de l'Imperial College London

Nous sommes Imperial - une université de premier plan dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, de la médecine et du business (STIMB), où l'imagination scientifique conduit à un impact qui change le monde.

En tant qu'université londonienne parmi les dix meilleures au monde, nous utilisons la science pour tenter de mieux comprendre l'univers et d'améliorer la vie d'un plus grand nombre de personnes. Sur nos neuf campus et dans l'ensemble du réseau mondial de l'Impérial, nos 22 000 étudiants, 8 000 membres du personnel et nos partenaires travaillent ensemble à la découverte scientifique, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Leurs travaux portent sur certains des défis les plus pressants dans les domaines de la santé mondiale, du changement climatique, de l'IA, de la direction d'entreprise et bien plus encore.

Créé en 1907, l'Imperial s'appuie sur un passé prestigieux, qui a vu naître la pénicilline, l'holographie et la fibre optique. Aujourd'hui, l'Imperial combine un enseignement exceptionnel, des installations de classe mondiale et une habitude de pratique interdisciplinaire pour libérer l'imagination scientifique.

À propos de Simplilearn

Fondé en 2010 et basé à Plano, Texas et Bangalore, Inde, Simplilearn, une société du portefeuille Blackstone, est un fournisseur de compétences numériques de premier plan, permettant aux apprenants du monde entier d'acquérir des connaissances. Simplilearn offre aux particuliers et aux entreprises du monde entier un accès à des formations de classe mondiale prêtes à l'emploi. Simplilearn propose plus de 1 500 cours en ligne chaque mois dans plus de 150 pays, couvrant plus de 8 millions d'apprenants dans le monde. Les programmes sont conçus et dispensés en collaboration avec des universités de renommée mondiale, des entreprises de premier plan et des organismes industriels de premier plan, par le biais de cours en ligne en direct auxquels participent des praticiens de l'industrie, des formateurs recherchés et des leaders mondiaux. Qu'il s'agisse d'étudiants, de professionnels en début de carrière, de managers, de cadres, de petites entreprises ou de grandes sociétés, les programmes de formation de Simplilearn, basés sur les rôles, axés sur les compétences, reconnus par l'industrie et pertinents à l'échelle mondiale, constituent des solutions de perfectionnement idéales pour divers objectifs de carrière ou d'entreprise.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.simplilearn.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1100016/4169121/Simplilearn_Logo.jpg