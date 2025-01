Simplilearn und Imperial starten Datenstrategieprogramm für Führungskräfte

PLANO, Texas, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Simplilearn, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Weiterbildung, hat sich mit der Imperial College Business School Executive Education zusammengeschlossen, um ein neues Datenstrategieprogramm für Führungskräfte zu beginnen (Einführung: 22. Januar 2025 | Regulärer Unterricht: 22. Januar 2025 - 27. April 2025). Dieser innovative 14-wöchige Kurs soll Führungskräften die Fähigkeit vermitteln, Daten für die strategische Entscheidungsfindung zu nutzen und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Das Programm wurde geschaffen, um den wachsenden Qualifikationsbedarf in allen globalen Branchen zu decken, damit Fachkräfte auf Führungsebene mehr Datenkompetenz erwerben können. Eine kürzlich auf dem Gartner Data & Analytics Summit durchgeführte Umfrage ergab, dass über 65 % der Datenverantwortlichen der Datenverwaltung Jahr 2024 Priorität eingeräumt haben und mehr als die Hälfte der Datenverantwortlichen die Budgets für Daten und Analysen 2024 erhöht haben, was auf die wachsende Bedeutung dieser Rolle für die Strategie und das Wachstum von Unternehmen hinweist.

Mit Blick auf die Zukunft und angesichts der Tatsache, dass 54 % dieser Führungskräfte daran interessiert sind, die Möglichkeiten generativer KI für Daten und Analysen zu erkunden, bietet das neue Programm Führungskräften eine zeitgemäße Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu erweitern und sich einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche zu verschaffen.

„Daten sind heute das Lebenselixier erfolgreicher Unternehmen. In der heutigen Wettbewerbslandschaft ist die Nutzung von Daten für die Förderung von Wachstum und Innovation unerlässlich. Unternehmen müssen der Datenverwaltung und -strategie Priorität einräumen, um die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Bei Simplilearn sind wir bestrebt, Führungskräfte mit den Fähigkeiten auszustatten, die erforderlich sind, um das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, und ihnen so zu ermöglichen, neue Möglichkeiten zu erschließen und eine Innovationskultur zu schaffen" , sagte Krishna Kumar, Gründer und CEO von Simplilearn, .

Der Lehrplan unterstützt Führungskräfte bei der Entwicklung und Umsetzung effektiver Datenstrategien, die mit ihren Geschäftszielen übereinstimmen und eine Kultur der Innovation und datengesteuerten Transformation fördern. Dieser Lehrplan, der von Dozenten des Imperial College London entwickelt und durchgeführt wird, behandelt wichtige Themen wie Data Governance, Datenschutz, Sicherheit, GenAI-Anwendungen und Datenmonetarisierung. Anhand von Geschäftsszenarien und Fallstudien können die Lernenden auch die praktischen Anwendungen von GenAI, KI und ML-Technologien testen.

Das Programm wird online angeboten, um den Zugang zu erleichtern, und setzt keine technischen Vorkenntnisse voraus, sondern ist auf Führungskräfte, Unternehmensleiter und angehende C-Level-Manager zugeschnitten. Der Unterricht wird von Imperial-Fakultäten, Datenführern und globalen Kollegen abgehalten und von Simplilearn unterstützt.

„Wir bei Imperial haben erkannt, dass Daten eine transformative Kraft im heutigen Geschäftsumfeld darstellen. Da Organisationen sich bei strategischen Entscheidungen zunehmend auf Daten stützen, werden wir durch unsere Partnerschaft mit Simplilearn Führungskräfte der mittleren und höheren Ebene mit den grundlegenden Fähigkeiten ausstatten, um sich in dieser Landschaft zurechtzufinden. Das Programm „Datenstrategie für Führungskräfte" wird die Teilnehmer in die Lage versetzen, Daten effektiv zu nutzen und sicherzustellen, dass sie innovativ sind und ihre Unternehmen zum Erfolg führen können", so David Brown, Direktor der Executive Education am Imperial College London.

Nach ihrem Abschluss erhalten die Absolventen ein angesehenes Zertifikat und den Status eines Associate Alumni der Imperial College Business School, was ihre Kompetenz als Datenführer unterstreicht.

Bewerber, die sich für das Programm interessieren, können sich über das Online-Bewerbungsformular bewerben. Das Zulassungsgremium prüft die Bewerbungen und unterbreitet den ausgewählten Bewerbern ein Angebot. Die Zulassung wird mit der Annahme des Angebots und der Zahlung der Programmgebühr bestätigt. Der erste Jahrgang dieses hochmodernen Programms der Imperial College Business School Executive Education beginnt im Januar. Klicken Sie auf hier , um weitere Informationen über das Programm zu erhalten.

Informationen zum Imperial College London

Wir sind Imperial - eine weltweit führende Universität für Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Medizin und Wirtschaft (STEMB), an der wissenschaftliche Fantasie zu weltverändernden Auswirkungen führt.

Als eine der zehn besten Universitäten der Welt in London nutzen wir die Wissenschaft, um unsere Welt besser zu verstehen und das Leben von mehr Menschen zu verbessern. An unseren neun Standorten und im gesamten globalen Netzwerk von Imperial arbeiten unsere 22.000 Studenten, 8.000 Mitarbeiter und Partner gemeinsam an wissenschaftlicher Entdeckung, Innovation und Unternehmertum. Ihre Arbeit befasst sich mit einigen der größten Herausforderungen der Welt in den Bereichen globale Gesundheit, Klimawandel, KI, Unternehmensführung und mehr.

Die Zukunft des 1907 gegründeten Unternehmens Imperial baut auf einer erfolgreichen Vergangenheit auf, in der Pionierarbeit für Penicillin, Holografie und Glasfaseroptik geleistet wurde. Heute kombiniert Imperial außergewöhnliche Lehre, Einrichtungen von Weltklasse und eine interdisziplinäre Praxis, um wissenschaftliche Phantasie freizusetzen.

Informationen zu Simplilearn

Simplilearn, ein Portfoliounternehmen von Blackstone, wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Plano, Texas, und Bangalore, Indien. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Kompetenzen, der Lernenden auf der ganzen Welt zur Seite steht. Simplilearn bietet Einzelpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt Zugang zu erstklassigen Schulungen für die Arbeit. Simplilearn bietet jeden Monat mehr als 1.500 Live-Online-Kurse in mehr als 150 Ländern an und erreicht damit mehr als 8 Millionen Lernende auf der ganzen Welt. Die Programme werden in Zusammenarbeit mit weltbekannten Universitäten, Spitzenunternehmen und führenden Branchenverbänden in Form von Live-Online-Kursen entwickelt und durchgeführt, an denen führende Branchenexperten, gefragte Ausbilder und globale Führungskräfte teilnehmen. Von College-Studenten und Berufseinsteigern bis hin zu Managern, Führungskräften, kleinen Unternehmen und großen Konzernen – die rollenbasierten, kompetenzorientierten, branchenweit anerkannten und global relevanten Schulungsprogramme von Simplilearn sind ideale Weiterbildungslösungen für unterschiedliche Karriere- oder Geschäftsziele.

