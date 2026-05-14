Spoločnosť SINBON Electronics spolupracuje so spoločnosťou Nexcellent Energy s cieľom rozšíriť využitie vodíkovej energie v mestských odvetviach
May 14, 2026, 02:12 ET
TAIPEI, 14. mája 2026 /PRNewswire/ -- „Vždy sme verili v spoluprácu s partnermi, ktorí zdieľajú rovnakú víziu," povedal Alex Shiung, asistent viceprezidenta pre rozvoj podnikania v spoločnosti SINBON. „Spoločne dúfame, že vybudujeme ekosystém, ktorý bude šetrný k životnému prostrediu a prospešný pre planétu."
Okrem jednotlivých technológií SINBON pracuje aj na vybudovaní širšieho ekosystému partnerov, ktorí zdieľajú spoločnú víziu pre inovácie v oblasti udržateľnej energie. Prepojením poskytovateľov technológií, systémových integrátorov a prevádzkových partnerov sa SINBON snaží vyvinúť škálovateľné riešenia pre čistú energiu, ktoré možno nasadiť v mestách a priemyselných odvetviach po celom svete.
Keďže mestá na celom svete usilujú o nulové čisté emisie, potreba čistejších a flexibilnejších energetických riešení je čoraz naliehavejšia. Najmä mestské prostredie čelí rastúcim výzvam v oblasti znižovania emisií a zároveň udržiavania spoľahlivého napájania pre mobilné aplikácie a aplikácie mimo elektrickej siete.
Spoločnosť SINBON, poskytovateľ udržateľných riešení, oznámila v reakcii na tieto výzvy spoluprácu so spoločnosťou Nexcellent Energy, ktorá sa so sídlom na Taiwane špecializuje na energetické systémy poháňané vodíkom. Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj riešení pre vodíkovú energiu určených pre vznikajúce energetické potreby miest.
Kombináciou odborných znalostí spoločnosti SINBON v oblasti systémovej integrácie a výroby s možnosťami vodíkovej technológie spoločnosti Nexcellent Energy plánujú obe spoločnosti rozšíriť aplikácie vodíkovej energie vo viacerých odvetviach.
V rámci tejto spolupráce spoločnosť SINBON Electronics využije vodíkové energetické systémy spoločnosti Nexcellent Energy na spoločné preskúmanie trhových príležitostí v rôznych aplikáciách vrátane mikroelektrických vozidiel, komerčných dronov, mobilných vodíkových mikrosietí a lokálnych energetických systémov pre dátové centrá s umelou inteligenciou. Cieľom týchto dvoch spoločností je spoločne rozšíriť cieľový trh so scenármi, ktoré si vyžadujú dlhšiu prevádzkovú dobu, nízku hlučnosť a nízke emisie uhlíka – a ponúknuť tak priemyselným odvetviam presvedčivú alternatívu ku konvenčným riešeniam založeným na batériách.
Táto vízia už nadobúda formu prostredníctvom širšej partnerskej siete spoločnosti SINBON. Keďže spoločnosť Swobbee, medzinárodná energetická platforma spoločnosti SINBON, rozšírila svoju infraštruktúru na výmenu batérií vo veľkých mestách v USA, jej generálny riaditeľ Thomas Duscha si začal všímať úplne iný druh energetickej výzvy v mestách.
V rušných štvrtiach po celom New Yorku sa tisíce pojazdných stánkov s jedlom stále spolieha na benzínové generátory na prevádzku kuchynských zariadení, chladiacich jednotiek a osvetlenia – tie bežia celé hodiny, čo v husto obývaných mestských uliciach produkuje neustály hluk a emisie. Táto situácia zdôrazňuje rastúcu potrebu čistejších a tichších mobilných energetických riešení, ktoré môžu lepšie podporiť udržateľnosť miest.
Spoločnosť SINBON spolu so spoločnosťami Swobbee a Nexcellent preto skúma nasadenie modulárnych energetických systémov na vodíkový pohon ako čistejšej alternatívy. Takéto systémy by mohli dodávať stabilnú energiu pre mobilné podnikanie, ako sú napríklad pojazdné stánky s jedlom, a zároveň výrazne znižovať emisie aj hluk.
Spoločnosť SINBON verí, že takéto spolupráce predstavujú dôležitý krok k rozšíreniu riešení udržateľnej energie pre mestá na celom svete. Spoluprácou s partnermi, ktorí zdieľajú spoločnú víziu dekarbonizácie a energetických inovácií, sa spoločnosť zameriava na urýchlenie zavádzania technológií čistej energie novej generácie a posilnenie globálneho ekosystému pre udržateľné riešenia.
