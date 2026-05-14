SINBON Electronics navázala spolupráci s Nexcellent Energy s cílem rozšířit využití vodíkové energie v městském průmyslu
May 14, 2026, 07:57 ET
TCHAJ-PEJ, 14. května 2026 /PRNewswire/ -- „Vždy jsme věřili ve spolupráci s partnery, kteří sdílejí stejnou vizi," uvedl Alex Shiung, náměstek viceprezidenta pro rozvoj obchodu ve společnosti SINBON. „Společně doufáme, že vybudujeme ekosystém šetrný k životnímu prostředí a prospěšný pro naši planetu."
Kromě jednotlivých technologií se společnost SINBON také snaží vybudovat širší ekosystém partnerů sdílejících společnou vizi inovací v oblasti udržitelné energetiky. Propojením poskytovatelů technologií, systémových integrátorů a provozních partnerů chce SINBON vyvíjet škálovatelná řešení v oblasti čisté energie, která bude možno nasazovat ve městech a průmyslových odvětvích po celém světě.
Vzhledem k tomu, že se města po celém světě snaží dosáhnout nulových emisí, roste naléhavá potřeba čistších a flexibilnějších energetických řešení. Zejména městské prostředí čelí rostoucím výzvám, když se snaží snižovat emise a zároveň zajišťovat spolehlivé napájení pro mobilní zařízení a autonomní systémy.
V reakci na tyto výzvy oznámila společnost SINBON, poskytovatel udržitelných řešení, spolupráci se společností Nexcellent Energy, tchajwanskou firmou specializující se na energetické systémy poháněné vodíkem. Cílem tohoto partnerství je urychlit vývoj řešení na bázi vodíkové energie určených pro nové energetické potřeby měst.
Spojením odborných znalostí společnosti SINBON v oblasti systémové integrace a výroby s technologickými schopnostmi společnosti Nexcellent Energy v oblasti vodíku plánují obě společnosti rozšířit aplikace vodíkové energie v celé řadě odvětví.
V rámci této spolupráce bude společnost SINBON Electronics využívat vodíkové energetické systémy firmy Nexcellent Energy k společnému rozvoji tržních příležitostí v různých oblastech využití, včetně malých elektrických vozidel, komerčních dronů, mobilních vodíkových mikrosítí a nebo lokálních napájecích systémů pro AI datová centra. Obě firmy se společně snaží rozšířit potenciální trh pro scénáře vyžadující delší provozní dobu, nízkou hlučnost a nízké emise uhlíku a nabídnout průmyslovým odvětvím přesvědčivou alternativu ke konvenčním řešením založeným na bateriích.
Tato vize již nabývá konkrétní podoby díky širší partnerské síti společnosti SINBON. Když společnost Swobbee, mezinárodní partner SINBONu pro energetické platformy, rozšiřovala infrastrukturu pro výměnu baterií ve velkých městech Spojených států, její generální ředitel Thomas Duscha si začal všímat zcela jiného problému městské energetiky.
V rušných čtvrtích New Yorku se tisíce food trucků stále spoléhají na benzínové generátory k provozu kuchyňského vybavení, chladicích jednotek a osvětlení. Tyto agregáty běží celé hodiny a produkují nepřetržitý hluk a emise v hustě zalidněných městských ulicích. Tato situace poukazuje na rostoucí potřebu čistších a tišších mobilních energetických řešení, která mohou lépe podporovat udržitelnost měst.
Společnost SINBON proto společně se firmami Swobbee a Nexcellent zkoumá možnosti nasazení modulárních energetických systémů poháněných vodíkem jako čistší alternativy. Takové systémy by mohly zajišťovat stabilní dodávky energie pro mobilní podniky, jako jsou food trucky, a zároveň výrazně snížit emise i hluk.
Společnost SINBON věří, že spolupráce tohoto typu představují důležitý krok k rozšíření udržitelných energetických řešení pro města po celém světě. Spoluprací s partnery, kteří sdílejí společnou vizi dekarbonizace a energetických inovací, si společnost klade za cíl urychlit zavádění technologií čisté energie nové generace a posílit globální ekosystém pro udržitelná řešení.
