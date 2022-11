SINBON Electronics präsentiert innovative kundenspezifische Lösungen auf der electronica 2022

TAIPEH, Taiwan, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics (TWSE: 3023), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen, wird auf der electronica 2022 in München einige seiner bahnbrechenden Lösungen vorstellen. Am Stand 241 in Halle A2 werden Sie die neuesten Innovationen in den Bereichen Medizin, Industrie, Automobil und E-Mobilität entdecken. Dazu gehören ein maßgeschneidertes Kabel-Montage-Design für Patientenüberwachungs-Ausrüstung und C-Bogen-Röntgen, modulares Design für Elektrofahrzeugeinlässe und Systemintegration für E-Bikes und E-Scooter, Kabelkonfektionierung und PCB-Montage-Design für intelligente Fabriken, Robotik und Solarenergie-Infrastruktur.

Dieses Jahr findet die electronica von 15. bis 18. November 2022 im Messezentrum in München statt. „Es ist das fünfte Mal, dass SINBON auf der electronica ausstellt, und wir freuen uns darauf, unsere Kunden, Kollegen und Freunde kennenzulernen", sagte Barrie Ryan, President of European Sales and Operations, SINBON Electronics. „Wir haben einige neue innovative Projekte in den Bereichen Medizin, Industrie, E-Mobilität und Automobil vorzustellen, darunter eine Reihe von Produkten für Single-Pair-Ethernet, mehrere Hochstrom-Steckverbinderdesigns sowie viele Lösungen für E-Bikes."

Der Stand präsentiert im Besonderen:

Ladeausrüstung für Elektrofahrzeuge (EV) , einschließlich CCS1- und CCS2-DC- Ladekabel, CCS1- und CCS2-DC-Ladeeingänge, V2L-Adapter (Fahrzeug zu Last), Modus 2 EV IC-CPD.

Medizinische Robotik-Kabel, Sensorkabel für Patientenüberwachung, SpO 2 und CO 2 intelligente Kabel, DR-Detektorkabel für medizinische Bildgebung, C-Arm-Kabel-Sätze.

Austauschbare Batteriesteckverbinder und Ladekabel für E-Bikes, E-Roller und E-Motorräder, E-Bike intelligentes Fahrsystem für Hinterradnabenmotor- und Mittelmotor-Lösungen.

Kabel für Industrieroboterarme, Ladekabel für Lagerroboter, Solarkabel für Mikro-Wechselrichter, Kabel der M-Serie, LiDAR, SPE, iX industrial .

Wo: Electronica, Messe München, Deutschland

Wann: 15. bis 18. November 2022

, Standort: SINBON Electronics, Halle A2, Stand 241

Informationen zu SINBON

SINBON (TWSE: 3023) wurde 1989 in Taiwan gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Design-und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. SINBON bietet seinen Kunden Produkte und OEM-/ODM-Dienstleistungen, um kontinuierliche Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten, indem wir technische Dienstleistungen und Branchen-Know-how kombinieren, um Mehrwertdienste anzubieten. SINBON hat zahlreiche Niederlassungen in Taiwan, China, Japan, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Ungarn und den Vereinigten Staaten. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.sinbon.com oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1942386/Promotion_for_press_ID_f183eac7e2fc.jpg

SOURCE SINBON Electronics