SINBON Electronics présentera des solutions de personnalisation innovantes au salon electronica 2022

TAIPEI, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics (TWSE: 3023), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure, présentera certaines de ses solutions révolutionnaires au salon electronica 2022 à Munich. Au stand 241 du hall A2, vous découvrirez les dernières innovations dans les domaines médical, industriel, automobile et de l'e-mobilité. Il s'agit notamment de la conception d'assemblages de câbles personnalisés pour les équipements de surveillance des patients et les rayons X de l'arceau, de la conception modulaire d'entrées de véhicules électriques et de l'intégration de systèmes pour les vélos et scooters électriques, de la conception d'assemblages de câbles et de circuits imprimés pour les usines intelligentes, la robotique et les infrastructures d'énergie solaire.

Cette année, electronica aura lieu du 15 au 18 novembre 2022 au parc des expositions de Munich, en Allemagne. « C'est la cinquième fois que SINBON expose à electronica, et nous sommes ravis de rencontrer nos clients, collègues et amis », a déclaré Barrie Ryan, président des ventes et opérations européennes, SINBON Electronics. « Nous avons de nouveaux projets innovants à présenter sur les marchés du médical, de l'industrie, de l'e-mobilité et de l'automobile, notamment une gamme de produits pour l'Ethernet à paire unique, de multiples conceptions de connecteurs à courant élevé, ainsi que de nombreuses solutions pour l'e-bike. »

Les points forts du stand :

Équipement de charge de véhicules électriques (VE) , y compris les câbles de charge CCS1 et CCS2 DC, les entrées de charge CCS1 et CCS2 DC, l'adaptateur V2L (Vehicle-to-load), l'IC-CPD Mode 2 EV.

Câbles pour la robotique médicale, câbles de capteurs pour la surveillance des patients, câbles intelligents pour la SpO 2 et le CO 2 , câbles de détecteurs DR pour l'imagerie médicale, assemblages de câbles pour bras en C.

Connecteurs de batterie et câbles de charge interchangeables pour les vélos, scooters et motos électriques, système de conduite intelligente pour les vélos électriques avec moteur à moyeu arrière et solutions de moteur central.

C âbles pour bras de robotique industrielle, câbles de charge pour robots d'entrepôt, câbles solaires pour micro-onduleurs, câbles de la série M, LiDAR, SPE, iX industrial .

Où : electronica, Centre de foires Messe München, Allemagne

Quand : Du 15 au 18 novembre 2020

Lieu : SINBON Electronics Stand, Hall A2, Stand 241

À propos de SINBON

Fondée en 1989 à Taïwan, SINBON (TWSE: 3023) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure. SINBON propose des produits et des services OEM/ODM à ses clients afin de garantir une fiabilité et une efficacité continues, en combinant des services d'ingénierie et un savoir-faire industriel pour offrir des services à valeur ajoutée. SINBON a largement établi des opérations à Taïwan, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site safecast.org, ou contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1942386/Promotion_for_press_ID_f183eac7e2fc.jpg

SOURCE SINBON Electronics