SINBON Electronics s'associe à Nexcellent Energy pour développer les applications de l'énergie hydrogène dans les industries urbaines

TAIPEI, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- « Nous avons toujours été d'avis qu'il fallait travailler avec des partenaires qui partagent la même vision », a déclaré Alex Shiung, vice-président adjoint chargé du développement commercial chez SINBON. « Ensemble, nous espérons construire un écosystème respectueux de l'environnement et bénéfique pour la planète. »

*Note: CO₂ emissions are estimated based on the U.S. EPA GHG Emission Factors Hub for a 10 kW diesel generator. The data is for reference only.

Au-delà des technologies individuelles, SINBON s'efforce également de créer un écosystème plus large de partenaires qui partagent une vision commune de l'innovation en matière d'énergie durable. En mettant en relation les fournisseurs de technologies, les intégrateurs de systèmes et les partenaires opérationnels, SINBON vise à développer des solutions évolutives en matière d'énergie propre qui peuvent être déployées dans les villes et les industries partout dans le monde.

Alors que les villes du monde entier s'efforcent d'atteindre zéro émission nette, il devient de plus en plus urgent de trouver des solutions énergétiques plus propres et plus souples. Les environnements urbains, en particulier, sont confrontés à des défis croissants au moment de réduire les émissions tout en maintenant une alimentation fiable pour les applications mobiles et hors réseau.

Pour relever ces défis, SINBON, fournisseur de solutions durables, a annoncé une collaboration avec Nexcellent Energy, entreprise taïwanaise spécialisée dans les systèmes énergétiques fonctionnant à l'hydrogène. Ce partenariat vise à accélérer le développement de solutions énergétiques à base d'hydrogène conçues pour répondre aux nouveaux besoins énergétiques des villes.

En alliant l'expertise de SINBON en matière d'intégration et de fabrication de systèmes aux capacités de Nexcellent Energy dans le domaine de la technologie de l'hydrogène, les deux entreprises prévoient d'étendre les applications de l'énergie hydrogène à de multiples secteurs.

Dans le cadre de cette collaboration, SINBON Electronics s'appuiera sur les systèmes à hydrogène de Nexcellent Energy pour explorer conjointement les débouchés commerciaux dans toute une série d'applications, notamment les micro-véhicules électriques, les drones commerciaux, les micro-réseaux d'hydrogène mobiles et les systèmes d'alimentation des centres de données d'intelligence artificielle sur site. Ensemble, les deux entreprises visent à élargir le marché adressable des scénarios nécessitant des heures de fonctionnement prolongées, un faible niveau de bruit et de faibles émissions de carbone, offrant ainsi aux industries une alternative convaincante aux solutions conventionnelles basées sur les batteries.

Cette vision prend déjà forme à travers le réseau de partenaires élargi de SINBON. Alors que Swobbee, partenaire international de la plateforme énergétique de SINBON, étendait son infrastructure d'échange de batteries dans les grandes villes des États-Unis, son PDG Thomas Duscha a commencé à remarquer un tout autre type de défi énergétique urbain.

Dans les quartiers animés de la ville de New York, des milliers de camions de restauration dépendent encore de générateurs à essence pour faire fonctionner les équipements de cuisson, les unités de réfrigération et l'éclairage - fonctionnant pendant des heures, produisant un bruit constant et des émissions dans les rues urbaines denses. Cette situation met en évidence le besoin croissant de solutions énergétiques mobiles plus propres et plus silencieuses, capables de mieux contribuer à la durabilité urbaine.

SINBON, en collaboration avec Swobbee et Nexcellent, étudie donc le déploiement de systèmes énergétiques modulaires fonctionnant à l'hydrogène comme alternative plus propre. Ces systèmes pourraient fournir une alimentation stable aux entreprises mobiles telles que les camions de restauration, tout en réduisant de manière significative les émissions et le bruit.

SINBON estime que des collaborations comme celle-ci représentent une étape importante vers la mise en place de solutions énergétiques durables pour les villes du monde entier. En travaillant avec des partenaires qui partagent une vision commune de la décarbonisation et de l'innovation énergétique, l'entreprise vise à accélérer le déploiement des technologies énergétiques propres de nouvelle génération et à renforcer l'écosystème mondial des solutions durables.

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