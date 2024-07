Sineng Electric se hisse à la quatrième place du classement mondial des livraisons d'onduleurs photovoltaïques en 2023

WUXI, Chine, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Sineng Electric, l'un des principaux fournisseurs de solutions PV+ESS, se classe au quatrième rang mondial des livraisons d'onduleurs PV pour 2023. La reconnaissance prestigieuse de S&P Global Commodity Insights - le premier fournisseur mondial de notations de crédit, d'indices de référence, d'analyses et de solutions de flux de travail - souligne l'engagement de Sineng en faveur de l'excellence et sa position de leader dans le secteur.

En outre, Sineng s'est classée n° 3 pour les livraisons d'onduleurs photovoltaïques triphasés et n° 10 pour les livraisons d'onduleurs photovoltaïques destinés à des projets commerciaux, maintenant sa position parmi les 10 premiers fournisseurs d'onduleurs photovoltaïques pendant 11 années consécutives. En tant que fabricant d'onduleurs de premier plan, l'entreprise a pour objectif de promouvoir l'adoption à grande échelle de solutions énergétiques fiables, rentables et durables grâce à des avancées technologiques constantes.

Pour répondre à la demande croissante d'énergie propre, Sineng propose des solutions photovoltaïques adaptées aux différents besoins de ses clients. Ses onduleurs de branche sont destinés aux projets résidentiels, commerciaux et utilitaires, tandis que ses onduleurs centraux vont de 500 kW à 8,8 MW, tous caractérisés par une grande fiabilité, des performances supérieures et une sécurité maximale. Au fil des ans, Sineng a stratégiquement étendu sa présence en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, aux Amériques et en Afrique. En se consacrant à l'amélioration de l'assistance technique et du service après-vente, Sineng crée de la valeur pour les clients et renforce l'influence de sa marque.

Avec une croissance impressionnante et des expansions stratégiques, Sineng est prête à jouer un rôle central dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables, renforçant encore sa position de leader dans l'industrie solaire photovoltaïque.

À propos de Sineng

Sineng Electric est le premier fournisseur mondial d'une gamme complète de produits comprenant des onduleurs photovoltaïques, des onduleurs de stockage d'énergie et des produits de qualité de l'énergie.

En établissant quatre centres de R&D et en tirant parti de ressources de premier ordre, l'engagement inébranlable de Sineng en faveur de l'innovation technologique a permis à un plus grand nombre de personnes d'accéder à une énergie rentable, fiable et durable. Connue pour son excellence en matière d'ingénierie, ses normes de test rigoureuses et sa qualité constante, Sineng a été reconnue comme un fabricant d'onduleurs photovoltaïques de niveau 1 par BloombergNEF et se classe au quatrième rang des livraisons mondiales d'onduleurs photovoltaïques pour 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458149/Image.jpg