Sineng Electric steigt auf Platz 4 der weltweiten Rangliste der PV-Wechselrichterlieferungen 2023

WUXI, China, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Sineng Electric, ein weltweit führender Anbieter von PV+ESS-Lösungen, ist weltweit die Nummer 4 bei den PV-Wechselrichterlieferungen für 2023. Die prestigeträchtige Auszeichnung von S&P Global Commodity Insights - dem weltweit führenden Anbieter von Kreditratings, Benchmarks, Analysen und Workflow-Lösungen - unterstreicht das Engagement von Sineng für hervorragende Leistungen und seine führende Position in der Branche.

Darüber hinaus ist Sineng die Nr. 3 bei der Lieferung von dreiphasigen PV-Wechselrichtern und die Nr. 10 bei der Lieferung von PV-Wechselrichtern für kommerzielle Projekte und behauptet seine Position unter den Top 10 der PV-Wechselrichterlieferanten seit 11 aufeinanderfolgenden Jahren. Als einer der führenden Hersteller von Wechselrichtern hat das Unternehmen die Vision, durch kontinuierliche technologische Weiterentwicklungen die umfassende Einführung zuverlässiger, kostengünstiger und nachhaltiger Energielösungen zu fördern.

Um der wachsenden Nachfrage nach sauberer Energie gerecht zu werden, bietet Sineng PV-Lösungen für alle Szenarien an, die auf die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Die String-Wechselrichter eignen sich für Wohn-, Gewerbe- und Versorgungsprojekte, während die Zentralwechselrichter von 500 kW bis 8,8 MW reichen und sich durch hohe Zuverlässigkeit, überlegene Leistung und größtmögliche Sicherheit auszeichnen. Im Laufe der Jahre hat Sineng seine Präsenz in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Amerika und in Afrika strategisch ausgebaut. Durch die Verbesserung des technischen Supports und des Kundendienstes schafft Sineng einen Mehrwert für seine Kunden und stärkt den Einfluss seiner Marke.

Mit seinem beeindruckenden Wachstum und seinen strategischen Expansionen wird Sineng eine zentrale Rolle bei der weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energien spielen und seine Position als führendes Unternehmen in der Photovoltaikbranche weiter festigen.

Über Sineng

Sineng Electric ist der weltweit führende Anbieter eines umfassenden Produktportfolios von PV-Wechselrichtern, Energiespeicher-Wechselrichtern und Power Quality-Produkten.

Durch die Einrichtung von vier F&E-Zentren und die Nutzung erstklassiger Ressourcen hat Sineng mit seinem unermüdlichen Einsatz für technologische Innovationen mehr Menschen den Zugang zu kostengünstiger, zuverlässiger und nachhaltiger Energie ermöglicht. Sineng ist für seine herausragenden technischen Leistungen, strengen Teststandards und gleichbleibende Qualität bekannt. Das Unternehmen wurde von BloombergNEF als Tier-1-Hersteller von PV-Wechselrichtern anerkannt und rangiert bei den weltweiten PV-Wechselrichterlieferungen im Jahr 2023 auf Platz 4.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2458149/Image.jpg