SINGAPOUR, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La région Asie-Pacifique, la plus exposée aux catastrophes dans le monde, est confrontée aux menaces croissantes du changement climatique. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves, ce qui souligne l'urgence d'une meilleure préparation à l'échelle mondiale. C'est pourquoi l'exposition inaugurale Singapore-International Disaster & Emergency Management Expo (SIDEX) 2025, organisée par COSEM (la coopérative de la force de défense civile de Singapour) et soutenue par la force de défense civile de Singapour, est une initiative opportune qui rassemble des experts pour échanger des connaissances professionnelles dans ce domaine.

Prévu du 19 au 21 novembre 2025 à l'Expo de Singapour, SIDEX 2025 se déroulera parallèlement à la 8e édition de Singapore-Global Firefighters and Paramedics Challenge, organisée par la Force de défense civile de Singapour, qui attire régulièrement des chefs de pompiers, des responsables de la gestion des catastrophes et des professionnels de l'intervention d'urgence du monde entier. SIDEX 2025 s'appuiera sur ces réseaux établis pour proposer une conférence et une exposition de trois jours soigneusement conçues, combinant le partage des connaissances, la collaboration et l'innovation.

La conférence, qui a pour thème « Prêts aujourd'hui, résilients demain », se concentrera sur trois sous-thèmes : (1) Protection et sécurité civiles, (2) Préparation et réponse aux urgences, et (3) Gestion des catastrophes et réponse humanitaire. Les participants peuvent s'attendre à une série de conférenciers internationaux et de panels d'experts, avec des dirigeants de diverses organisations mondiales. Ces leaders d'opinion présenteront des stratégies concrètes pour améliorer la gestion des catastrophes et la préparation aux situations d'urgence, en offrant à la fois des idées et de l'inspiration.

L'exposition présentera les technologies et les services les plus récents dans le domaine de la gestion des catastrophes et des interventions d'urgence. Les exposants peuvent s'attendre à des opportunités d'engagement direct avec les principaux décideurs, faisant de SIDEX 2025 le premier événement pour la présentation de produits et de services innovants.

Avec plus de 300 exposants, 600 délégués et des milliers de visiteurs professionnels attendus, SIDEX 2025 offre aux entreprises des possibilités inégalées de se faire connaître, de nouer des partenariats stratégiques et d'explorer de nouvelles perspectives commerciales. Que vous souhaitiez présenter vos solutions, développer votre réseau ou participer à l'élaboration de l'avenir de la gestion des catastrophes, SIDEX 2025 est l'endroit où il faut être.

Ne manquez pas cette occasion ! Des possibilités de parrainage et d'exposition sont encore disponibles. Pour plus de détails, visitez sidex.sg et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour les mises à jour. Inscrivez-vous dès maintenant et réservez votre place à SIDEX 2025 !

