SINGER® et SUPREME s'associent pour la machine à coudre la plus cool de tous les temps

LA VERGNE, Tennessee, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Faire en sorte qu'une marque historique reste moderne n'est pas une tâche facile, mais assurer un certain rayonnement auprès de tous les groupes d'âge est quelque chose que SVP Worldwide a cherché à accomplir en allant au-delà des simples tendances en matière de couture. Ce mois-ci, la société a annoncé un partenariat entre SINGER® et SUPREME pour produire ce qui sera sans aucun doute considéré comme l'un des produits incontournables de l'industrie de la mode pour les fêtes de fin d'année.

Dean Brindle, directeur général du marketing de SVP Worldwide, affirme que ce que l'entreprise a réussi à accomplir sur le plan technologique pendant près de deux siècles continuera à lui servir à l'avenir, mais parvenir à conserver la modernité de la marque SINGER® est une question de marketing. « Même en tant qu'entreprise vieille de 171 ans, nous continuons à sculpter notre identité. Nous avons adopté les réseaux sociaux en proposant des cours de couture, nous avons créé une bibliothèque numérique de projets inspirants et nous avons établi des collaborations dans le domaine de la mode avec Making the Cut, la série originale d'Amazon Prime, Cruella de Disney, et maintenant SUPREME. Nous restons déterminés à rester en tête de liste auprès de nos consommateurs actuels et nouveaux. »

En combinant les performances emblématiques de SINGER avec le design SUPREME, nous offrons une nouvelle expérience aux consommateurs. La nouvelle SINGER® SP68 comporte 548 programmes de points avec 300 options de points différents pour les points basiques, extensibles et décoratifs, ainsi que deux alphabets. Parmi les principales caractéristiques de cette machine, citons un écran LCD affichant les images et les réglages des points et un bouton coupe-fil qui permet de gagner du temps en coupant les fils supérieur et inférieur. L'option de contrôle de la vitesse permet également aux couturières de travailler à leur propre vitesse pour une maîtrise optimale.

SUPREME est la plus importante marque américaine de skateboard moderne, fondée à New York en avril 1994. Les designs de la marque embrassent les cultures du skateboard, du hip-hop et de la jeunesse. Supreme conçoit et fabrique des vêtements et des accessoires en plus des skateboards.

Depuis 170 ans, la marque SINGER® est synonyme de couture. Depuis le brevet d'Isaac Singer pour la première machine à coudre grand public en 1851 jusqu'au premier écosystème de couture basé dans le Cloud en 2015, l'esprit de conception pratique et d'innovation créative qui a toujours caractérisé la marque se poursuit encore aujourd'hui. De la mode à la décoration intérieure, en passant par la broderie et le quilting, nous nous engageons à développer des produits SINGER® pour les couturières de tous niveaux.

