SINGER® und SUPREME kooperieren für die coolste Nähmaschine aller Zeiten

Partnerschaft geht über das Trendige hinaus

LA VERGNE, Tennessee, 16. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Es ist keine leichte Aufgabe, eine traditionsreiche Marke auf dem neuesten Stand zu halten – aber SVP Worldwide hat sich bemüht, das Gefühl der Stärke über alle Altersgruppen hinweg zu erhalten, indem es über einfache Nähtrends hinausgeht. In diesem Monat wurde eine Partnerschaft zwischen SINGER® und SUPREME bekannt gegeben, um ein Produkt zu produzieren, das zweifellos als eines der Must-Haves der Modeindustrie für die Weihnachtszeit bezeichnet werden kann.

SINGER and SUPREME COLLABORATION

Dean Brindle, SVP Worldwide CMO, sagt, dass das, was das Unternehmen seit fast zwei Jahrhunderten technologisch erfolgreich gemacht hat, auch in Zukunft Bestand haben wird, dass es aber vor allem eine Frage des Marketings ist, die Marke SINGER® modern zu halten. „Auch als 171 Jahre altes Unternehmen arbeiten wir weiter an unserer Identität. Wir haben uns die sozialen Medien durch Nähkurse zu eigen gemacht, eine digitale Bibliothek mit inspirierenden Projekten aufgebaut und Modekooperationen mit dem Amazon Prime Original Making the Cut, Disneys Cruella und jetzt SUPREME ins Leben gerufen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, bei unseren bestehenden und neuen Kunden an der Spitze zu bleiben."

Die Kombination aus der ikonischen Leistung von SINGER und dem SUPREME Design bietet ein neues Kundenerlebnis. Die neue SINGER® SP68 bietet 548 Stichanwendungen mit 300 individuellen Stichoptionen für Grund-, Stretch- und Zierstiche, einschließlich zwei Schriftarten. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Maschine gehören ein LCD-Bildschirm, auf dem Stichbilder und Einstellungen angezeigt werden, sowie eine Fadenschneidertaste, die den Ober- und Unterfaden zeitsparend abschneidet. Mit der Geschwindigkeitsregelung können Sie die Geschwindigkeit selbst bestimmen und haben so die ultimative Kontrolle.

SUPREME ist die herausragende moderne amerikanische Skateboarding-Lifestyle-Marke, die im April 1994 in New York City gegründet wurde. Die Designs der Marke sind von Skateboarding, Hip-Hop und Jugendkulturen inspiriert. Supreme entwirft und fertigt neben Skateboards auch Kleidung und Accessoires.

Informationen zu SINGER®

Seit 170 Jahren steht die Marke SINGER® für Nähen. Von Isaac Singers Patent für die erste Endverbraucher-Nähmaschine im Jahr 1851 bis hin zum weltweit ersten cloudbasierten Näh-Ökosystem im Jahr 2015 – der Geist von praktischem Design und kreativer Innovation, der die Marke von Anfang an auszeichnete, setzt sich bis heute fort. Von Mode über Wohndekoration bis hin zu Stickereien und Quilts – wir engagieren uns für die Weiterentwicklung von SINGER®-Produkten für Näherinnen und Näher auf jedem Niveau.

