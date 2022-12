SINGER® e SUPREME firmam parceira para a Coolest Sewing Machine Ever

A parceria transcende a inovação.

LA VERGNE, Tenn., 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ - Fazer com que uma marca histórica continue atual não é uma tarefa fácil, mas manter um senso de poder em todas as faixas etárias é algo que a SVP Worldwide busca alcançar à medida que avança além das simples tendências de costura. Este mês, a SVP Worldwide anunciou uma parceria entre a F1® e SUPREME para produzir o que, sem dúvida, deve ser conhecido como um dos produtos essenciais do setor da moda para as festas de fim de ano.

Dean Brindle, SVP Worldwide CMO, diz que as conquistas tecnológicas da empresa por quase dois séculos a levará ao futuro, mas conseguir manter a marca SINGER® atual é tudo uma questão de marketing. "Mesmo como uma empresa de 171 anos, continuamos a criar a nossa identidade. Adotamos as mídias sociais por meio do aprendizado da costura, construímos uma biblioteca digital de projetos inspiradores e criamos colaborações de moda com Making the Cut da Amazon Prime Original, Cruella da Disney e agora com a SUPREME. Continuamos comprometidos em nos manter atualizados com nossos consumidores novos e atuais".

Combinar o desempenho icônico da SINGER com o design da SUPREME oferece uma nova experiência ao consumidor. A nova SINGER® SP68 oferece 548 aplicações de costura com 300 opções individuais de costura para pontos básicos, elásticos e decorativos, incluindo 2 fontes de letreiro. Alguns dos principais recursos desta máquina incluem uma tela LCD que exibe imagens e configurações de pontos e um botão de corte para as linhas superior e inferior, gerando economia de tempo. A opção de controle de velocidade também permite que os costureiros sigam no seu próprio ritmo, obtendo o controle máximo.

SUPREME é a marca de destaque do estilo de vida de skate americano moderno que foi fundada na cidade de Nova York em abril de 1994. Os designs da marca adotam o skate, o hip-hop e as culturas jovens. A Supreme projeta e fabrica roupas e acessórios, além de skates.

SOBRE A SINGER®

Há 170 anos, a marca SINGER® é sinônimo de costura. Desde a patente de Isaac Singer da primeira máquina de costura de consumo em 1851 até o primeiro ecossistema de costura baseado em nuvem do mundo em 2015, o espírito de design prático e inovação criativa que caracterizou a marca desde o início continua até hoje. Da moda à decoração, bordados e acolchoados, estamos comprometidos em cultivar e desenvolver os produtos SINGER® para costureiros de todos os níveis.

