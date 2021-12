Sino Biological a récemment lancé un panel de réactifs de recherche pour la variante Omicron du SRAS-CoV-2

La nouvelle gamme de produits Omicron de Sino Biological comprend des protéines recombinantes Omicron Spike ( RBD , S1 et trimère S-ECD ), des anticorps monoclonaux reconnaissant la protéine Omicron Spike et le service CRO de dosage du pseudovirus Omicron. Ces réactifs sont des outils de recherche essentiels et urgents pour les scientifiques et les chercheurs du monde entier afin de comprendre l'impact des nouvelles mutations d'Omicron sur la transmission virale ainsi que sur l'efficacité des anticorps neutralisants thérapeutiques et des vaccins prophylactiques.

« Sino Biological a produit les réactifs de la protéine de pointe en un temps record de 11 jours en janvier 2020 et a soutenu des milliers de scientifiques et de chercheurs dans plus de 70 pays à travers le monde pour leurs recherches sur le COVID-19, qui ont abouti à près de 1000 publications à ce jour ». Jie Zhang, PDG de Sino Biological, a déclaré : « Grâce à la technologie de pointe de la plateforme et à l'expertise accumulée au cours d'une décennie, dans une course contre la montre et la pandémie, nous sommes très heureux d'être en mesure de produire la protéine RBD Omicron dans un nouveau record de 6 jours, l'anticorps de liaison au spike en 8 jours, les protéines trimères spike-S1, S-ECD et le pseudovirus en 10 jours. Nous continuerons de surveiller les nouvelles mutations et nous veillerons à mettre des outils de recherche à la disposition des scientifiques le plus rapidement possible. »

Sino Biological produit une liste complète de réactifs de recherche pour soutenir la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19 avec plus de 400 produits réactifs de protéines et d'anticorps . Les produits à base de protéines et d'anticorps de Sino Biological ont également été utilisés pour fabriquer des tests de diagnostic COVID.

À propos de Sino Biological

Sino Biological est un fournisseur international de réactifs biologiques et de services. L'entreprise est spécialisée dans la production d'antigènes recombinants et le développement d'anticorps. Le portefeuille de produits de la société, en constante évolution, comprend plus de 6 000 protéines recombinantes, 13 000 anticorps, des kits de tests ELISA, des clones d'expression, des milieux de culture cellulaire et d'autres outils de biologie moléculaire. La société offre également une variété de services personnalisés, principalement axés sur la production recombinante d'antigènes et d'anticorps. Sino Biological se consacre à la recherche sur la virologie et les maladies infectieuses. La Collection ProVirTM qu'elle vient de lancer est la plus grande banque d'antigènes viraux au monde, avec plus de 1000 produits viraux issus de 350 souches de virus.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans ce document sont des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et sont sujettes à des incertitudes et des changements de circonstances. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux inclus dans ces énoncés en raison d'une variété de facteurs, sur lesquels Biological n'a aucun contrôle. Sino Biological n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives et n'a pas l'intention de le faire. De plus amples informations sont disponibles dans les documents déposés par Sino Biological auprès de la Bourse de Shenzhen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1703020/Sino_Biological_newly_launched_a_panel_research_reagents_SARS_CoV_2_Omicron.jpg

Related Links

www.sinobiological.com



SOURCE Sino Biological, Inc.