Sino Biological presenta el programa de colaboración VIP EliteScience para investigadores europeos

ESCHBORN, Alemania, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological Europe GmbH, la filial regional del proveedor mundial de reactivos y servicios para las ciencias de la vida Sino Biological, ha lanzado recientemente su programa EliteScience VIP Partnership, un servicio prémium exclusivo diseñado para apoyar a las principales universidades, institutos de investigación, empresas de biotecnología y organizaciones farmacéuticas de toda Europa.

El programa EliteScience ofrece un conjunto de beneficios exclusivos sin cuota anual, con el objetivo de eliminar los obstáculos a la investigación y acelerar los descubrimientos científicos para los investigadores europeos. Sus principales ventajas son tres: producción y envío prioritarios garantizados para reducir los plazos de entrega, servicios de CRO sin riesgo con una estricta política de "si no hay resultados, no hay coste" y acceso prioritario a muestras gratuitas de reactivos de entre más de 77.000 productos en stock.

Los miembros reciben un apoyo integral que incluye asistencia técnica personalizada, respuesta local de especialistas en tiempo real las 24 horas, protección de precios y descuentos por volumen. El programa también abarca una amplia gama de iniciativas académicas y recursos de investigación integrales, lo que permite a los investigadores mejorar la eficiencia general de su investigación y aumentar el impacto de sus publicaciones.

Como iniciativa local para la comunidad investigadora europea, EliteScience se adapta plenamente a las demandas de investigación regionales y a las normas de contratación, conectando de forma fluida herramientas de ciencias de la vida de alta calidad con las necesidades de investigación locales. "EliteScience refleja nuestro compromiso de proporcionar a los investigadores europeos recursos de primera calidad y un apoyo eficaz", declaró el doctor Bin Hu, director de Sino Biological Europe GmbH. "Este lanzamiento refuerza nuestra dedicación a fomentar colaboraciones a largo plazo. Al combinar acceso prioritario, certeza de costes y un servicio personalizado, ayudamos a nuestros socios a convertir sus ideas en resultados concretos con mayor rapidez".

Acerca de Sino Biological

Fundada en el año 2007, Sino Biological es una empresa biotecnológica global especializada en proteínas recombinantes de alta calidad, anticuerpos y servicios de CRO (Organización de Investigación por Contrato). Presente en más de 90 países, Sino Biological apoya la investigación básica, el descubrimiento de fármacos, el desarrollo de vacunas y el diagnóstico a través de su amplio portafolio de productos, sistemas de calidad propios y plataformas de investigación innovadoras.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en este documento son "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia de Sino Biological y están sujetas a incertidumbre y cambios en las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los incluidos en estas declaraciones debido a diversos factores sobre los cuales Sino Biological no tiene control. Sino Biological no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas ni tiene la intención de hacerlo.

Para consultas de prensa u oportunidades de colaboración, póngase en contacto con nosotros:

Sino Biological, Inc.

[email protected]

www.sinobiological.com