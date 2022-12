Sinoboom está entre a cúpula dos T50 do setor mundial de maquinários de construção 2022

CHANGSHA, China, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 21 de novembro de 2022, a cúpula Top 50 do setor mundial de maquinários de construção foi realizada com sucesso em Xangai. A Sinoboom foi bem-vinda na lista anual dos 50 principais fabricantes mundiais de maquinários de construção, entrando na posição 48.

Além disso, a Sinoboom também foi reconhecida com dois prêmios marcando conquistas significativas. O primeiro prêmio coloca a Sinoboom entre as 10 empresas mais lucrativas, enquanto o segundo reconhece a Sinoboom como uma das 10 empresas com maior retorno sobre os ativos.

O T50 Summit of World maquinários de construção Industry é realizado anualmente desde 2002 e reconhece o desempenho das empresas do setor em escala global. Steven Liu, presidente da Sinoboom, participou da cúpula em Xangai e fez um discurso de abertura. Em Changsha, na Sinoboom HQ, a CEO Susan Xu falou sobre o profundo compromisso da Sinoboom com o desenvolvimento de alta qualidade, como parte do esforço da empresa para se tornar um respeitado fabricante de equipamentos de classe mundial.

Estamos muito satisfeitos que nossos esforços tenham sido reconhecidos desta forma.

Sobre a Sinoboom

Fundada em 2008, a Sinoboom é uma fabricante global de soluções de plataforma de trabalho de elevação móvel (MEWP) e progrediu para o Top 10 no Access M20 anual da Access International em 2021. Sua sede global está localizada em Changsha, China – a capital do país para construção e fabricação de maquinários pesados. Especializada em pesquisa de ponta, fabricação de qualidade e suporte ao produto, a Sinoboom oferece uma das linhas de produtos mais completas do setor. Os produtos Sinoboom estão disponíveis para compra e suporte através da rede global, incluindo América do Norte, Europa, Sudeste Asiático, Austrália, Oriente Médio, América do Sul e muito mais. Para saber mais sobre os produtos e serviços da Sinoboom, visite www.sinoboom.com e visite o site da subsidiária European em sinoboom.eu.

