Sinoboom se classe parmi les 50 premiers du Sommet de l'industrie mondiale des machines de construction 2022

CHANGSHA, Chine, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 21 novembre, le sommet 2022 des 50 premiers fabricants mondiaux de machines de construction s'est tenu à Shanghai. Sinoboom figure dans la liste annuelle des 50 premiers fabricants mondiaux de machines de construction, à la 48e place.

Sinoboom a également reçu deux récompenses pour ses réalisations importantes. La première récompense place Sinoboom parmi les 10 entreprises les plus rentables, tandis que la seconde désigne Sinoboom comme l'une des 10 entreprises ayant le meilleur rendement de ses actifs.

Le sommet des 50 premiers fabricants mondiaux de machines de construction se tient chaque année depuis 2002 et récompense les performances des entreprises du secteur à l'échelle internationale. Steven Liu, président de Sinoboom, a assisté au sommet à Shanghai et a prononcé un discours liminaire. À Changsha, au siège de Sinoboom, la PDG Susan Xu a évoqué le profond engagement de Sinoboom en faveur d'un développement de haute qualité, dans le cadre de la volonté de l'entreprise de devenir un fabricant d'équipements de classe mondiale respecté.

Nous sommes ravis que nos efforts aient été reconnus à ce titre.

À propos de Sinoboom

Fondé en 2008, Sinoboom est un fabricant mondial de solutions de plateformes de travail élévatrices mobiles (PTEM) et a intégré le Top 10 du classement annuel Access M20 d'Access International en 2021. Son siège mondial est situé à Changsha, en Chine, la capitale du pays pour la construction et la fabrication de machines lourdes. Spécialisé dans la recherche de pointe, la fabrication de qualité et le support produit, Sinoboom propose l'une des gammes de produits les plus complètes du secteur. Ses produits peuvent être achetés et faire l'objet d'une assistance par le biais du réseau international, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Australie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Pour en savoir plus sur les produits et services de Sinoboom, rendez-vous sur www.sinoboom.com , et consultez le site de sa filiale européenne à l'adresse sinoboom.eu .

Suivez Sinoboom sur les réseaux sociaux :

Facebook : www.facebook.com/SINOBOOM.Ltd/

Twitter : www.twitter.com/SINOBOOM_ltd

Instagram : www.instagram.com/SINOBOOM_ltd

LinkedIn : www.linkedin.com/company/sinoboom-intelligent-equipment/

YouTube : www.youtube.com/channel/UCSTKciNXVU_pbENhue-iixA

Pour en savoir plus et pour toute demande des médias :

Lily Fang

Responsable principale du marketing de marque chez Sinoboom

[email protected]

Site Web : www.sinoboom.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1958595/image_5026265_25662223.jpg

SOURCE SINOBOOM