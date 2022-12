Sinoboom unter den Top 50 beim Weltgipfel der Baumaschinenindustrie 2022

CHANGSHA, China, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 21. November 2022 fand in Shanghai erfolgreich der Top 50-Weltgipfel der Baumaschinenindustrie statt. Sinoboom wurde in die Jahresliste der 50 größten Baumaschinenhersteller der Welt aufgenommen und belegt dort Platz 48.

Darüber hinaus wurde Sinoboom mit zwei Auszeichnungen für besondere Leistungen geehrt. Die erste Auszeichnung platziert Sinoboom unter den Top 10 der gewinnbringendsten Unternehmen, die zweite würdigt Sinoboom als eines der Top 10-Unternehmen mit der höchsten Kapitalrendite.

Der T50-Gipfel der weltweiten Baumaschinenindustrie findet seit 2002 einmal jährlich statt und würdigt die Leistungen der Unternehmen der weltweiten Baumaschinenindustrie. Steven Liu, Vorsitzender von Sinoboom, nahm an dem Gipfel in Shanghai teil und hielt eine Grundsatzrede. In Changsha, am Hauptsitz von Sinoboom, sprach CEO Susan Xu über das umfassende Engagement von Sinoboom für eine qualitativ hochwertige Entwicklung im Rahmen seines Bestrebens, ein angesehener Hersteller von Weltklasseausrüstung zu werden.

Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen auf diese Weise gewürdigt werden.

Informationen zu Sinoboom

Das 2008 gegründete Unternehmen Sinoboom ist ein weltweit tätiger Hersteller von mobilen Hubarbeitsbühnen (MEWP) und stieg im Jahr 2021 in die Top 10 der jährlich von Access International veröffentlichten Access M20 auf. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Changsha, China – der Hauptstadt des Landes für die Herstellung von Bau- und Schwermaschinen. Sinoboom hat sich auf Spitzenforschung, Qualitätsfertigung und Produktsupport spezialisiert und bietet eine der umfassendsten Produktreihen der Branche. Die Produkte von Sinoboom können über das globale Netzwerk erworben und unterstützt werden, unter anderem in Nordamerika, Europa, Südostasien, Australien, im Nahen Osten und in Südamerika. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Sinoboom finden Sie unter www.sinoboom.com und auf der Website der europäischen Tochtergesellschaft unter sinoboom.eu.

Mehr auf den Social Media-Kanälen von Sinoboom:

Facebook: www.facebook.com/SINOBOOM.Ltd/

Twitter: www.twitter.com/SINOBOOM_ltd

Instagram: www.instagram.com/SINOBOOM_ltd

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sinoboom-intelligent-equipment/

YouTube: www.youtube.com/channel/UCSTKciNXVU_pbENhue-iixA

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Lily Fang

Leitende Managerin für Markenmarketing bei Sinoboom

[email protected]

Website: www.sinoboom.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1958595/image_5026265_25662223.jpg

SOURCE SINOBOOM