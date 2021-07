Sinopec constrói a maior base de produção de desinfetantes do mundo

QIANJIANG, China, 23 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Sinopec Jianghan Salt Chemical Hubei Co., Ltd. (a "Empresa"), uma subsidiária da China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), concluiu em 23 de julho um teste de seu novo alimentador de lote de pó branqueador concentrado de 12.000 toneladas/ano. Atualmente, a capacidade de produção anual de desinfetantes da empresa ultrapassa 100.000 toneladas, o que a converte na maior base de produção de desinfetantes do mundo.