Sinopec descobre reserva de gás de xisto de alto rendimento na bacia de Sichuan

O campo de gás de xisto de Qijiang representa uma nova reserva geológica de 145,9 bilhões de metros cúbicos

PEQUIM, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation's (HKG: 0386, "Sinopec") anunciou que a primeira fase de exploração do campo de gás de xisto de Qijiang revelou uma grande descoberta na Bacia de Sichuan: uma reserva geológica comprovada de 145,968 bilhões de metros cúbicos. A descoberta, realizada pela Sinopec Exploration Company e a Sinopec Southwest Oil & Gas Company, representa um grande avanço para o Projeto "Terra Profunda - Base de Gás Natural em Sichuan e Chongqing" da Sinopec.

Sinopec revela reserva de gás de xisto de alto rendimento na bacia de Sichuan. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O campo de Qijiang é o primeiro campo de gás de xisto descoberto em estratos de profundidade média e longa em uma zona tectônica complexa na margem da bacia. O gás de xisto localizado a uma profundidade de mais de 3500 metros é definido como "xisto profundo", e a profundidade do soterramento das formações de xisto de Qijiang varia de 1900 a 4500 metros, sendo a maior parte da reserva composta por xisto profundo. Com estratos sobrepostos complexos, o projeto enfrentou grandes desafios, como uma profundidade significativamente maior e tensões variáveis no solo.

Para entender como uma reserva de gás de xisto se formou na margem da bacia com condições superficiais e subterrâneas tão complexas, a equipe da Sinopec realizou mais de 10 mil testes de laboratório no núcleo, a 1320 metros de profundidade. Os testes revelaram o mecanismo de desenvolvimento e manutenção dos poros da plataforma, mostrando que o xisto profundo pode desenvolver vastas reservas com alta porosidade e identificando também os "pontos ideais" para projetar os alvos de xisto profundo.

A equipe coletou dados sísmicos 3D de alta precisão sobre o gás de xisto profundo, cobrindo uma área de 3662 quilômetros quadrados na complexa zona da margem sudeste da Bacia de Sichuan, bem como dados de perfuração sobre os poços existentes no sul de Sichuan. Após várias discussões e testes, a Sinopec desenvolveu uma tecnologia de previsão sísmica para gás de xisto profundo com coeficiente de pressão e conteúdo de gás, previsão de fraturas e diferencial de tensão horizontal do solo como núcleo - o equivalente a realizar uma tomografia computadorizada dos estratos para localizar os "pontos ideais" do gás de xisto profundo.

A Sinopec desenvolveu também uma tecnologia de fraturamento tridimensional com "corte de precisão, pressurização e expansão, expansão equilibrada e enchimento garantido" para o xisto profundo, o que melhorou significativamente a produção diária de gás de xisto em um único poço, quebrando sucessivamente os recordes de 300.000, 400.000 e 500.000 metros cúbicos.

Para mais informações, acesse Sinopec.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955597/Sinopec_Uncovers_High_Yielding_Shale_Gas_Reserve_Sichuan_Basin.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC