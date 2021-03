Sinopec enregistre une performance supérieure à ses homologues mondiaux en 2020 et s'efforce d'atteindre la carboneutralité dix ans avant l'objectif fixé par la Chine

Ces résultats confèrent à Sinpoec une position de leader parmi les principales sociétés pétrolières et pétrochimiques intégrées du monde. Zhang Yuzhuo, président de Sinopec, a annoncé que la société avait la certitude d'atteindre le pic d'émissions de carbone avant l'année visée par la Chine et qu'elle s'efforcera de parvenir à la carboneutralité dix ans avant l'objectif fixé par le pays.

Sinopec a également publié son annonce préliminaire des bénéfices avant le 28 mars. Au premier trimestre de 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société devrait être de 16 à 18 milliards de yuans (2,43 à 2,74 milliards de dollars américains), reflétant un très bon début d'année.

La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions en 2020, notamment une réduction des prix du pétrole et une forte baisse de la demande. Grâce à sa réactivité et à ses mesures proactives en matière de prévention et de contrôle de la pandémie ainsi que de production et d'exploitation, Sinopec est parvenue à obtenir des résultats exceptionnels tout en favorisant le renouvellement et le développement de l'entreprise durant cette période.

« Pour devenir une entreprise chimique de calibre mondial qui est propre sur le plan énergétique, Sinopec adoptera activement les principes de la révolution énergétique et de la transformation industrielle. La société mettra fermement en œuvre une stratégie de développement pionnière qui visera à établir un aménagement industriel qui est fondé sur les ressources énergétiques, épaulé par des produits pétroliers propres et par l'ingénierie chimique moderne et soutenu par les piliers de croissance clés que sont la nouvelle énergie, les nouveaux matériaux et la nouvelle économie », a souligné M. Zhang.

Accélérer la transition énergétique pour construire « la plus grande entreprise d'énergie hydrogène »

L'énergie hydrogène sera l'objectif principal des nouvelles activités énergétiques de Sinopec. La société tirera pleinement parti des avantages de son industrie et de son réseau afin de promouvoir vigoureusement l'énergie fossile propre et l'exploitation à grande échelle de l'énergie propre, de participer à la construction de réseaux d'infrastructures destinés à la recharge et au remplacement des batteries, et d'accélérer le développement de l'énergie hydrogène.

Au cours des cinq prochaines années, Sinopec compte construire 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène ou pétrole-hydrogène et bâtir « la plus grande entreprise chinoise d'énergie hydrogène », qui sera à l'avant-garde de l'industrie en matière de promotion de la démonstration commerciale.

Propulser le développement industriel pour fournir une gamme complète de services énergétiques « pétroliers, gaziers, hydrogène, électriques et non pétroliers »

Le nouveau paysage industriel dans lequel opère Sinopec dessine le parcours commercial qu'elle devra suivre pour se transformer et se moderniser. La société consolidera sa « fondation unique » afin d'établir une base solide pour les ressources énergétiques, d'augmenter les réserves de pétrole et de gaz, et de renforcer sa capacité de production d'énergie primaire. En vue de convertir l'énergie cinétique ancienne et nouvelle, Sinopec renforcera les deux initiatives connexes clés que sont l'amélioration de la qualité du pétrole propre et le développement industriel moderne, tout en faisant avancer la recherche de nouvelles énergies, de nouveaux matériaux et d'une nouvelle économie.

Dans le domaine de l'énergie nouvelle, Sinopec consolidera ses principaux avantages dans le secteur de l'énergie hydrogène, accélérera sa stratégie visant à devenir un fournisseur de services énergétiques « pétroliers, gaziers, hydrogène, électriques et non pétroliers » complets et forgera une chaîne industrielle forte et efficace.

Promouvoir l'innovation technologique pour accélérer la construction d'une entreprise pionnière sur le plan de la technologie

Sinopec continuera d'approfondir le renouvellement de ses systèmes scientifique et technologique. À cette fin, la société augmentera le financement des activités de recherche et développement en se concentrant davantage sur la recherche fondamentale et appliquée et en stimulant la recherche dans les technologies fondamentales afin de produire des résultats rapidement et obtenir une itération rapide des produits. En plus de renforcer les capacités d'innovation indépendantes et originales de Sinopec, cette approche aidera la société à cultiver un bassin de talents plus innovant qui accélérera la construction d'une entreprise pionnière sur le plan technologique et qui fournira un soutien scientifique et technologique solide dans les domaines du développement de la transformation et de la modernisation industrielle.

Réduire les émissions de carbone pour atteindre la carboneutralité dix ans avant l'objectif fixé par la Chine

Pour exécuter son plan de développement écologique et renforcer sa compétitivité de base, Sinopec a intégré pour la première fois la « propreté énergétique » dans sa vision et ses objectifs d'entreprise. Sinopec intensifiera ses efforts pour remplacer le gaz naturel et l'électricité, accroître la production d'hydrogène vert et augmenter l'utilisation de matières premières à faible teneur en carbone afin de mettre sur pied une économie de recyclage et de réduire l'empreinte carbone des produits tout au long de leur cycle de vie.

En vue de forger une image d'une marque verte et propre sur le plan de l'énergie, Sinopec construira des forêts et des stations-services neutres en carbone, et concevra d'autres modèles uniques. D'ici 2025, Sinopec aura ainsi réduit de 50 % l'intensité de ses émissions de méthane et construit des projets démontrant la possibilité de capter, utiliser et stocker des mégatonnes de carbone.

La Chine s'est fixé l'objectif d'atteindre le pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et de parvenir à la carboneutralité d'ici 2060. Dans ce contexte, Sinopec s'efforcera de passer à zéro émission nette pour atteindre le pic d'émissions de carbone avant l'année visée et parvenir à la carboneutralité dix ans plus tôt. En ce faisant, la société apportera de nouvelles contributions à la lutte contre le changement climatique de la planète.

