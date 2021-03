Die Performance von Sinopec 2020 führt globale Peers an und strebt danach, die CO2-Neutralität 10 Jahre vor Chinas Ziel zu erreichen

PEKING, Dienstag, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") gab auf seiner jährlichen Performance-Pressekonferenz, die am 29. März in Peking per Videokonferenz stattfand, seinen Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge von CNY2,11 Billionen (321,22 Milliarden US-Dollar) sowie den Gewinn, der den Aktionären von CNY33,1 Milliarden (5,04 Milliarden US-Dollar) zusteht, bekannt.