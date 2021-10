Sinopec met en service le plus grand cluster de stockage de gaz du nord de la Chine, fournissant 10 milliards de mètres cubes de stockage de gaz

L'installation de stockage de gaz a une capacité de 10,03 milliards de mètres cubes et deviendra une solide garantie de ressources pour le stockage de gaz et l'écrêtement des pointes de l'hiver au printemps dans le nord de la Chine et le bassin du fleuve Jaune, tout en assurant un approvisionnement stable en gaz.

Le cluster de stockage de gaz de Sinopec à Zhongyuan compte désormais trois blocs, les Wen 23, Wen 96 et Wei 11. L'installation de stockage de gaz Wei 11, qui est maintenant opérationnelle, est un élément clé de l'établissement du cluster de stockage de gaz naturel qui atteindra 10 milliards de mètres cubes. Le bloc est situé à la jonction des provinces du Henan et du Shandong et a une capacité nominale de 1,009 milliard de mètres cubes. La plus grande capacité d'écrêtement des pointes quotidiennes de l'installation de stockage de gaz Wei 11 est de 5 millions de mètres cubes, ce qui peut répondre à la demande de gaz de 10 millions de ménages chaque jour.

En outre, Sinopec aura mis en service ses installations de stockage de gaz Wen 13 West et Bai 9 dans la région du champ pétrolifère de Zhongyuan d'ici la fin de l'année, après avoir achevé la construction et l'injection de gaz, ce qui ajoutera une capacité de stockage de gaz estimée à 1,116 milliard de mètres cubes et renforcera les capacités de stockage de gaz et d'écrêtement des pointes de la société.

Le stockage de gaz est une « banque de gaz naturel » souterraine, une infrastructure énergétique intégrant l'écrêtement des pointes saisonnières, l'approvisionnement d'urgence en gaz en cas d'accident et les réserves énergétiques stratégiques nationales. La part du gaz naturel ne cessant de croître dans la structure de consommation énergétique de la Chine, les pics et les creux de l'approvisionnement en gaz naturel ainsi que les différences saisonnières sont de plus en plus importants. Le stockage de gaz peut « déposer » l'excédent de gaz naturel sur le marché et « puiser » en cas de pénurie d'approvisionnement pendant la saison de chauffage hivernale afin de réaliser l'écrêtement des pointes de gaz naturel.

Sinopec continue d'accélérer la construction d'installations de stockage de gaz et d'améliorer les capacités de stockage de gaz et d'écrêtement des pointes en Chine. La société accélère l'achèvement de projets clés, notamment le groupement de stockage de gaz de Zhongyuan et l'installation de stockage de gaz de Huangchang dans la province du Hubei, et plus encore après l'achèvement des installations de stockage de gaz, notamment Yong 21 dans la province du Shandong, Wei 11 dans la région du champ pétrolifère de Zhongyuan, Guxi dans la province du Jilin et Qingxi dans la province du Sichuan, élargissant régulièrement l'échelle de stockage du gaz naturel et améliorant efficacement la capacité de stockage et la capacité d'écrêtement des pointes de gaz pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Sinopec .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662563/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

Related Links

http://www.sinopec.com/listco/en/



SOURCE SINOPEC