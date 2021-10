Sinopec coloca em operação o maior cluster de armazenamento de gás do norte da China com fornecimento de dez bilhões de metros cúbicos de armazenamento de gás

PEQUIM, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A instalação de armazenamento de gás Wei 11, construída pela China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec", "a Empresa") na região do campo petrolífero de Zhongyuan, concluiu com sucesso sua primeira injeção de gás em 18 de outubro, marcando o início da operação oficial do maior cluster de armazenamento subterrâneo de gás no norte da China.