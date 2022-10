XANGAI, 15 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") produziu com sucesso o primeiro lote de fibra de carbono para cordas grandes da China na base de produção da empresa em Xangai, tornando a empresa a primeira do país e a quarta do mundo a possuir tecnologia de fibra de carbono para cordas grandes.

Sinopec produz o primeiro lote de fibra de carbono para cordas grandes da China. (PRNewsfoto/SINOPEC)

A linha de produção da Sinopec adotou a precursora de sua base de PAN (poliacrilonitrila) autodesenvolvida para cordas grandes e tecnologias de fibra de carbono. O projeto está sendo implementado em duas fases e espera-se que esteja em plena produção em 2024, com uma capacidade projetada de produção anual de 24 mil toneladas de protofilamento e 12 mil toneladas de fibra de carbono para cordas grandes.

Fibra de carbono para cordas grandes refere-se a um carretel que contenha 48 mil filamentos ou mais. O material de alto desempenho é frequentemente chamado de "rei dos novos materiais" e "ouro negro". O produto desenvolvido e fabricado pela Sinopec Shanghai é um novo tipo de fibra de carbono de alta resistência com um teor de carbono de mais de 95%. Ele possui excelentes propriedades mecânicas e uma gravidade específica que é menos de um quarto da gravidade do aço, mas uma resistência sete a nove vezes mais forte. Também é resistente à corrosão.

Como o material pode ser amplamente utilizado na produção de peças e componentes, espera-se que seja utilizado para uma quantidade crescente de projetos de infraestrutura industrial na China, como projetos relacionados a energia eólica, energia solar, ferrovia de alta velocidade e aviação.

"A Sinopec personalizou uma linha de produção especial para a fibra de carbono de cordas grandes, incluindo equipamentos e técnicas de produção, o que permitiu que ela projetasse fornos de oxidação e fornos de carboneto, que revolucionam não só a tecnologia central de controle de campo de temperatura, mas também têm um projeto revolucionário de economia de energia. Tudo isso representa um marco importante no desenvolvimento do setor de fibra de carbono da China", disse Huang Xiangyu, especialista em fibra de carbono e vice-gerente geral da Sinopec Shanghai.

A Sinopec possui, atualmente, 251 patentes relacionadas à fibra de carbono e 46 patentes de materiais compostos de fibra de carbono, o maior número da China e o terceiro do mundo, e, por meio do aumento dos investimentos e da configuração industrial, a Sinopec assumiu o compromisso de ser uma grande colaboradora para o desenvolvimento do setor de fibra de carbono da China.

FONTE SINOPEC

