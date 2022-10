Sinopec publica relatórios de insights de sustentabilidade, trazendo o foco para materiais de embalagem e plásticos degradáveis

PEQUIM, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") publicou três relatórios de sustentabilidade destacando o status atual do uso de materiais de embalagem e plásticos degradáveis no país, em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da China.

Os três relatórios – o "2021-2030 Research Report on the Carbon Emission Reduction Potential in the Green Packaging of China's Express Delivery Industry", "2021 Study on the Environmental Impact and Recycling of Plastic Takeout Packaging in the Catering Industry" e "Research Report on Environmental Impact Assessment and Policy Support of Degradable Plastics", foram realizados em colaboração com vários institutos de pesquisa líderes na China, incluindo, entre outros, a Universidade de Tongji (os relatórios sobre embalagens verdes no setor de entrega expressa e embalagens de plásticas para viagem no setor de alimentação) e a Escola de Meio Ambiente da Universidade de Tsinghua (o relatório sobre plásticos degradáveis).

Os dois primeiros relatórios resumem o status atual das embalagens no setor de entrega expressa e embalagens para viagens no setor de serviços de alimentação na China e apresentam sugestões práticas para a redução de carbono:

Embalagens no setor de entrega expressa: utilizar embalagens plásticas recicladas não só ajudará a controlar a quantidade de resíduos plásticos, mas também a reduzir as emissões de carbono relevantes.

Embalagens para viagem no setor de serviços alimentares: a reciclagem química de plásticos pode reduzir efetivamente o desperdício de recursos e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono. Se todos os plásticos para viagem fossem reciclados quimicamente de 2015 a 2020, as emissões cumulativas de carbono produzidas durante o descarte teriam sido apenas 58,56% do número original, reduzindo as emissões em mais de 40%.

Os produtos plásticos são os principais materiais utilizados em embalagens para viagem e entrega expressa e, embora não seja viável substituir completamente os plásticos, a pesquisa sobre plásticos degradáveis estabelece um caminho mais claro para economia de energia e redução de emissões.

O relatório de plásticos degradáveis sugere que, com base no tempo real de processamento da China para procedimentos de compostagem industrial e fermentação anaeróbica , os indicadores de avaliação de materiais degradáveis devem ser ajustados para 30 dias para o tempo de degradação da compostagem industrial e 40 dias para o tempo de degradação limitado da fermentação anaeróbica. Também adverte que a substituição de plásticos degradáveis deve ser promovida inicialmente nos locais onde a reciclagem de mulch de plástico seja difícil ou não esteja disponível.

FONTE SINOPEC

