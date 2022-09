Sinopec publie son rapport de RSE 2021, qui souligne le recours à l'énergie propre, la durabilité et le partage des fruits du développement avec la société

BEIJING, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation's (HKG: 0386, « Sinopec ») a récemment publié son Rapport sur la responsabilité d'entreprise 2021, soulignant son développement de l'énergie propre avec 104 de ses filiales reconnues comme « Entreprise verte » et une réduction annuelle des émissions de carbone de 2,38 millions de tonnes.

Sinopec Releases 2021 CSR Report, Underlines Clean Energy, Sustainability and Sharing Fruits of Development with Society.

« Sinopec s'acquitte de sa responsabilité en tant qu'entreprise citoyenne mondiale. Nous nous alignons sur la tendance au développement de la mondialisation économique et sur l'ouverture de la Chine, soutenant l'initiative « la Ceinture et la Route » (Belt and Road Initiative ou BRI en anglais) et favorisant pleinement l'exploration et le développement du pétrole et du gaz, les services de génie pétrochimique, le commerce des produits chimiques, des équipements et des matériaux, les investissements dans les entrepôts et plus encore, afin de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique avec de nombreux pays et régions au service du développement durable de l'économie et de la société mondiales », a déclaré Ma Yongsheng, présidente de Sinopec.

Le développement régulier de l'énergie propre de Sinopec est ancré dans la construction du « fournisseur n° 1 en hydrogène en Chine ». Sa capacité de production annuelle d'hydrogène a dépassé 3,5 millions de tonnes, qui représentaient 14 % de la production totale nationale. Le champ de gaz de schiste de Fuling de Sinopec produit 45,4 milliards de mètres cubes de gaz, et la capacité de chauffage géothermique de l'entreprise est désormais de plus de 80 millions de mètres carrés.

Sinopec s'efforce également de devenir un acteur de la protection de l'environnement, un moteur de la civilisation écologique et un constructeur d'une Chine rayonnante avec les travaux de recherche actifs menés sur l'empreinte carbone et la participation continue aux échanges de carbone. En 2021, la société a enregistré 9,7 millions de tonnes de volume d'échange de carbone avec une valeur de transaction de 414 millions de yuans (61 millions de dollars) et a établi de manière innovante l'usine-jardin « Niukouyu Wetland » et l'usine verte « Egret Garden ».

En soutenant la revitalisation rurale, Sinopec a offert son aide à des partenaires pour promouvoir le développement durable dans huit comtés et 616 villages, investissant un total de 192 millions de yuans (28,29 millions de dollars) et assurant la présence de 940 employés dans les villages.

À ce jour, le programme Lifeline Express de Sinopec a aidé plus de 50 000 patients atteints de cataracte, tandis que son programme Drivers' Home a établi 2 178 foyers pour les conducteurs de camions et 3 520 « stations de soins ». Sinopec est également engagée activement dans la lutte contre la pauvreté et a investi un total de 192 millions de yuans (28,29 millions de dollars US) en 2021 pour soutenir les régions défavorisées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Sinopec .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902866/Sinopec_Releases_2021_CSR_Report_Underlines_Clean_Energy_Sustainability_Sharing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC