Sinopec realiza conferência anual de desempenho de 2021 e apela para a adoção da evolução verde e o desenvolvimento de diferenciais competitivos de baixo carbono

Um dividendo de 0,47 yuan por ação foi distribuído ao longo do ano, com uma taxa de pagamento de dividendos de 80%. Com base no preço médio ponderado de ações em 2021, o rendimento de dividendos de ações A e ações H atingiu 10,8% e 14,3%, respectivamente.

Devido à pandemia da COVID-19 e a um macroambiente complexo, em 2021, a Sinopec se concentrou em promover a produção e as operações de alta qualidade, o desenvolvimento transformador, a inovação tecnológica, a reforma de gestão, a prevenção de riscos e o controle, entre outros aspectos, a fim de conseguir um sólido início conforme o "14º Plano Quinquenal" da China. No geral, os vários setores de negócios da Sinopec têm tido crescimento positivo, com conquistas notáveis em:

Aumento das reservas de petróleo e gás a montante;

Aumento da escala de refino e diferenciais competitivos;

Aumento contínuo das vendas e da escala de operações de óleo refinado;

Atribuição de total importância à liderança com suporte inovador e tecnológico.

Além disso, a Sinopec também se concentrou no desenvolvimento da governança ambiental, social e corporativa (ESG), com uma diretoria composta por executivos das mais variadas origens, e a empresa está respondendo de forma ativa aos desafios relacionados às mudanças climáticas, economizando vigorosamente energia e reduzindo a poluição e as emissões de carbono, assim como apoiando as Olimpíadas e Paralimpíadas de Inverno de Pequim de 2022.

Ma Yongsheng, presidente da Sinopec, observou que a Sinopec dará plena importância a seus diferenciais na integração de marketing, marca, tecnologia e talento para avançar de forma inabalável em direção ao objetivo de se tornar uma empresa líder mundial em energia e produtos químicos limpos, gerando maior valor para os acionistas e para a sociedade.

"Olhando para o futuro, a Sinopec adotará de forma ativa e construtiva a transformação energética e a transformação do setor como um todo, implementando de forma extensiva uma estratégia de desenvolvimento líder mundial e otimizando continuamente o 14º Plano Quinquenal e a meta de 2035 de longo prazo de alcançar um desenvolvimento sustentável de alta qualidade", disse Ma.

A Sinopec estabeleceu cinco principais focos na implementação de sua nova estratégia de desenvolvimento e se empenha para:

Melhorar a governança corporativa: a Sinopec promoverá a integração do controle de riscos, do controle interno e da gestão de conformidade para controlar rigorosamente os riscos em termos de segurança, proteção ambiental, gestão de operações e muito mais. A Sinopec também integrará ESG ainda mais à produção, operação e desenvolvimento para melhorar a eficiência da governança corporativa.

a Sinopec promoverá a integração do controle de riscos, do controle interno e da gestão de conformidade para controlar rigorosamente os riscos em termos de segurança, proteção ambiental, gestão de operações e muito mais. A Sinopec também integrará ESG ainda mais à produção, operação e desenvolvimento para melhorar a eficiência da governança corporativa. Executar uma estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação: A Sinopec criará um berço para tecnologias originais a fim de promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias avançadas para recursos de petróleo e gás, enfatizar avanços tecnológicos em refino de petróleo, produtos químicos e novos materiais de ponta, produtos químicos a carvão modernos, novas energias e muito mais, além de fortalecer o desenvolvimento de tecnologias essenciais, tecnologias comuns e tecnologias de última geração do setor.

A Sinopec criará um berço para tecnologias originais a fim de promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias avançadas para recursos de petróleo e gás, enfatizar avanços tecnológicos em refino de petróleo, produtos químicos e novos materiais de ponta, produtos químicos a carvão modernos, novas energias e muito mais, além de fortalecer o desenvolvimento de tecnologias essenciais, tecnologias comuns e tecnologias de última geração do setor. Aumentar a capacidade de fornecimento de energia: A Sinopec está dedicando maiores esforços na exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, com o objetivo de realizar grandes avanços e descobertas de óleo e gás de xisto; promover o desenvolvimento coordenado da produção, fornecimento, armazenamento e vendas de gás natural; manter reservas nacionais de petróleo e gás com crescimento constante na produção; e implementar de forma ativa e contínua novos negócios de energia como a energia de hidrogênio. A Empresa fortalecerá a capacidade de suporte do comércio internacional, melhorará a capacidade de alocação de recursos globais e explorará o estabelecimento de um sistema de fornecimento de energia complementar com vários tipos de energia.

A Sinopec está dedicando maiores esforços na exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, com o objetivo de realizar grandes avanços e descobertas de óleo e gás de xisto; promover o desenvolvimento coordenado da produção, fornecimento, armazenamento e vendas de gás natural; manter reservas nacionais de petróleo e gás com crescimento constante na produção; e implementar de forma ativa e contínua novos negócios de energia como a energia de hidrogênio. A Empresa fortalecerá a capacidade de suporte do comércio internacional, melhorará a capacidade de alocação de recursos globais e explorará o estabelecimento de um sistema de fornecimento de energia complementar com vários tipos de energia. Promover a modernização das empresas de refino e produtos químicos: A Sinopec pretende otimizar o refino de petróleo e expandir e fortalecer a engenharia química, acelerando o progresso de " transformação de petróleo bruto em produtos químicos" e "derivados de petróleo" para promover o desenvolvimento de nível médio a alto do negócio de produtos químicos e construir uma base de refino e engenharia química de larga escala, integrada e inteligente de classe mundial.

A Sinopec pretende otimizar o refino de petróleo e expandir e fortalecer a engenharia química, acelerando o progresso de " transformação de petróleo bruto em produtos químicos" e "derivados de petróleo" para promover o desenvolvimento de nível médio a alto do negócio de produtos químicos e construir uma base de refino e engenharia química de larga escala, integrada e inteligente de classe mundial. Desenvolver diferenciais competitivos verdes e de baixo carbono: coordenando a relação entre desenvolvimento e redução das emissões, a Sinopec continua a otimizar suas estruturas industriais e de uso de energia, melhorando a eficiência energética para estabelecer referências no setor. A Sinopec também acelerou a P&D de tecnologias verdes e de baixo carbono utilizando o projeto Qilu-Shengli Oilfield CCUS da Sinopec como base.

