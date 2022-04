Sinopec veranstaltet jährliche Performance-Konferenz 2021 und ruft dazu auf, die grüne Entwicklung anzunehmen und kohlenstoffarme Wettbewerbsvorteile aufzubauen

PEKING, 1. April 2022 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec" oder „das Unternehmen") veranstaltete am 28. März in Peking per Webinar seine Jahresbilanzkonferenz 2021. Gemäß den International Financial Reporting Standards beliefen sich der Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge von Sinopec im Jahr 2021 auf 2,74 Billionen CNY (431,50 Milliarden USD), wobei der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Gewinn 71,975 Milliarden CNY (11,33 Milliarden USD) erreichte, was einem Wachstum von 115,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies war die beste Betriebsleistung von Sinopec in den letzten zehn Jahren.