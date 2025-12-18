SIRHA BAKE & SNACK, die internationale Drehscheibe, kommt vom 18. bis 21. Januar nach Paris

News provided by

Sirha Bake & Snack

Dec 18, 2025, 11:24 ET

PARIS, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Sirha Bake & Snack bestätigt seinen Status als führender internationaler Treffpunkt für Bäckerei, Pâtisserie und Snacking. Diese 26. Ausgabe, von Sonntag, dem 18. bis Mittwoch, dem 21. Januar, positioniert sich als strategische Plattform, auf der sich Geschäftsmöglichkeiten für alle Akteure eines sich tiefgreifend wandelnden Sektors bündeln, der weltweit erfolgreich exportiert.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:
https://www.multivu.com/sirha-bake-and-snack/9372551-en-international-hub-of-french-bakery-and-snacking

Continue Reading
SIRHA BAKE & SNACK INTERNATIONAL HUB OF FRENCH BAKERY AND SNACKING
SIRHA BAKE & SNACK INTERNATIONAL HUB OF FRENCH BAKERY AND SNACKING
Bakery World Cup, candidate. Photo credit : Thierry Caron
Bakery World Cup, candidate. Photo credit : Thierry Caron

Ein Ort, an dem globale Partnerschaften geschmiedet werden.

Mit 17 % internationalen Besuchern aus 105 Ländern ist Sirha Bake & Snack die natürliche Plattform für Handwerksbetriebe, die eine Expansion erwägen, für Franchisegeber, die ihre Entwicklung strukturieren, und für Hersteller, die nach neuen Wachstumstreibern suchen. Die 450 Aussteller und Marken — darunter 15 % international — kommen, um ihre Konzepte zu testen, potenzielle Partner zu identifizieren und die Trends zu erfassen, die ihre jeweiligen Märkte prägen werden.

Die Fachmesse gliedert ihr Angebot in drei Bereiche:

+     Bäckerei: Müller, Hefespezialisten, Rohstofflieferanten, Hersteller und Händler von Backwaren, Ausrüstung…

+     Snacking: ein boomendes Segment (mit über 2.000 m² – was 23 % der Ausstellungsfläche entspricht – das Bäckerei und Snacking gewidmet ist), das den neuen Erwartungen der Verbraucher an hochwertige, genussvolle und zum Mitnehmen geeignete Erlebnisse entspricht und zugleich den Aufstieg hybrider Food‑Konzepte widerspiegelt.

+     Süßwaren: Hersteller und Installateure von Ausrüstung, Kleingeräten, Rohstoffen und Zutaten – einschließlich Schokolade …

FRANZÖSISCHE BÄCKEREI: EIN MODELL, DAS DIE WELTMÄRKTE EROBERT

Der weltweite Erfolg der französischen Bäckerei ist nun erwiesen. Etablierte französische Konzepte starten auf allen Kontinenten und gewinnen Kundinnen und Kunden, die Authentizität, Qualität und jene französische kulinarische Handschrift suchen, die sich zu einem echten wirtschaftlichen Vorteil entwickelt hat.

Sirha Bake & Snack ermöglicht französischen Innovatoren, zu verstehen, wie sie ihre Angebote an die Erwartungen entfernter Märkte anpassen sollten, und verschafft internationalen Einkäufern Zugang zu den besten Lösungen auf dem Markt, um ihre Markteinführungsstrategien zu entwickeln.

EINE PLATTFORM FÜR TRANSFORMATION, INNOVATION UND TALENTE

Über reine Geschäftstreffen hinaus schafft die Fachmesse einen Raum, der den Austausch von Fachwissen begünstigt und die Transformation des Ökosystems vorantreibt.

Das Forum und die Snacking Stage bieten Debatten und Vorführungen mit renommierten Kochprofis und Branchenfachleuten und beleuchten den gesamten Markt, während die Bake Contests Stage und die Sweet Stage die Talente von morgen durch vier internationale Wettbewerbe in den Fokus rücken: den French Schools Cup (18. und 19. Januar), den Bakery World Cup (20. und 21. Januar), die European Selection of the Pastry World Cup (18. und 19. Januar) und die International French Pastry Trophy (20. und 21. Januar).

Für die gesamte Branche wirkt Sirha Bake & Snack als Katalysator: Ideen werden in Projekte verwandelt, Treffen in Partnerschaften und Trends in Chancen. Die französische Bäckerei behauptet hier ihre Position als Maßstab und ist damit perfekt auf die Marktentwicklungen abgestimmt.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2844354/Sirha_Bake_Snack_2026_Teaser.mp4
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2844361/Sirha_Bake_and_Snack.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2844351/Sirha_Bake_and_Snack_Logo.jpg

Medienkontakt:

Chloé Vernay und Alexandra Dunant, [email protected]

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Le hub international SIRHA BAKE & SNACK arrive à Paris du 18 au 21 janvier

Le hub international SIRHA BAKE & SNACK arrive à Paris du 18 au 21 janvier

Sirha Bake & Snack réaffirme son rôle de hub international incontournable pour la boulangerie, la pâtisserie et le snacking. Du dimanche 18 au...
SIRHA BAKE & SNACK International Hub Arrives in Paris January 18-21

SIRHA BAKE & SNACK International Hub Arrives in Paris January 18-21

Sirha Bake & Snack confirms its status as the leading international hub for bakery, pastry and snacking. This 26th edition, from Sunday 18th to...
More Releases From This Source

Explore

Restaurants

Restaurants

Retail

Retail

Food & Beverages

Food & Beverages

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics