SIRHA BAKE & SNACK, die internationale Drehscheibe, kommt vom 18. bis 21. Januar nach Paris

PARIS, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Sirha Bake & Snack bestätigt seinen Status als führender internationaler Treffpunkt für Bäckerei, Pâtisserie und Snacking. Diese 26. Ausgabe, von Sonntag, dem 18. bis Mittwoch, dem 21. Januar, positioniert sich als strategische Plattform, auf der sich Geschäftsmöglichkeiten für alle Akteure eines sich tiefgreifend wandelnden Sektors bündeln, der weltweit erfolgreich exportiert.

Ein Ort, an dem globale Partnerschaften geschmiedet werden.

Mit 17 % internationalen Besuchern aus 105 Ländern ist Sirha Bake & Snack die natürliche Plattform für Handwerksbetriebe, die eine Expansion erwägen, für Franchisegeber, die ihre Entwicklung strukturieren, und für Hersteller, die nach neuen Wachstumstreibern suchen. Die 450 Aussteller und Marken — darunter 15 % international — kommen, um ihre Konzepte zu testen, potenzielle Partner zu identifizieren und die Trends zu erfassen, die ihre jeweiligen Märkte prägen werden.

Die Fachmesse gliedert ihr Angebot in drei Bereiche:

+ Bäckerei: Müller, Hefespezialisten, Rohstofflieferanten, Hersteller und Händler von Backwaren, Ausrüstung…

+ Snacking: ein boomendes Segment (mit über 2.000 m² – was 23 % der Ausstellungsfläche entspricht – das Bäckerei und Snacking gewidmet ist), das den neuen Erwartungen der Verbraucher an hochwertige, genussvolle und zum Mitnehmen geeignete Erlebnisse entspricht und zugleich den Aufstieg hybrider Food‑Konzepte widerspiegelt.

+ Süßwaren: Hersteller und Installateure von Ausrüstung, Kleingeräten, Rohstoffen und Zutaten – einschließlich Schokolade …

FRANZÖSISCHE BÄCKEREI: EIN MODELL, DAS DIE WELTMÄRKTE EROBERT

Der weltweite Erfolg der französischen Bäckerei ist nun erwiesen. Etablierte französische Konzepte starten auf allen Kontinenten und gewinnen Kundinnen und Kunden, die Authentizität, Qualität und jene französische kulinarische Handschrift suchen, die sich zu einem echten wirtschaftlichen Vorteil entwickelt hat.

Sirha Bake & Snack ermöglicht französischen Innovatoren, zu verstehen, wie sie ihre Angebote an die Erwartungen entfernter Märkte anpassen sollten, und verschafft internationalen Einkäufern Zugang zu den besten Lösungen auf dem Markt, um ihre Markteinführungsstrategien zu entwickeln.

EINE PLATTFORM FÜR TRANSFORMATION, INNOVATION UND TALENTE

Über reine Geschäftstreffen hinaus schafft die Fachmesse einen Raum, der den Austausch von Fachwissen begünstigt und die Transformation des Ökosystems vorantreibt.

Das Forum und die Snacking Stage bieten Debatten und Vorführungen mit renommierten Kochprofis und Branchenfachleuten und beleuchten den gesamten Markt, während die Bake Contests Stage und die Sweet Stage die Talente von morgen durch vier internationale Wettbewerbe in den Fokus rücken: den French Schools Cup (18. und 19. Januar), den Bakery World Cup (20. und 21. Januar), die European Selection of the Pastry World Cup (18. und 19. Januar) und die International French Pastry Trophy (20. und 21. Januar).

Für die gesamte Branche wirkt Sirha Bake & Snack als Katalysator: Ideen werden in Projekte verwandelt, Treffen in Partnerschaften und Trends in Chancen. Die französische Bäckerei behauptet hier ihre Position als Maßstab und ist damit perfekt auf die Marktentwicklungen abgestimmt.

