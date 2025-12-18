Le hub international SIRHA BAKE & SNACK arrive à Paris du 18 au 21 janvier

PARIS, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Sirha Bake & Snack réaffirme son rôle de hub international incontournable pour la boulangerie, la pâtisserie et le snacking. Du dimanche 18 au mercredi 21 janvier, cette 26ᵉ édition se positionne comme le rendez-vous stratégique où convergent les opportunités pour un secteur en mutation, reconnu pour son succès à l'export.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/sirha-bake-and-snack/9372551-en-international-hub-of-french-bakery-and-snacking

SIRHA BAKE & SNACK INTERNATIONAL HUB OF FRENCH BAKERY AND SNACKING Speed Speed Bakery World Cup, candidate. Photo credit : Thierry Caron

LE CARREFOUR DES PARTENARIATS MONDIAUX

Avec 17 % de visiteurs internationaux venant de 105 pays, Sirha Bake & Snack constitue un terrain idéal pour les artisans souhaitant se développer à l'international, pour les franchiseurs planifiant leur expansion et pour les fabricants à la recherche de nouvelles opportunités de croissance. Les 450 exposants et marques, dont 15 % sont internationaux, viennent y tester leurs concepts, repérer de futurs partenaires et analyser les tendances qui façonneront leurs marchés.

Le salon professionnel organise son offre autour de trois secteurs :

+ Boulangerie : meuniers, levuriers, fournisseurs de matières premières, fabricants et distributeurs de produits de boulangerie, ainsi que d'équipements spécialisés…

+ Snacking : un segment en pleine expansion, avec plus de 2 000 m² (soit 23 % de la surface d'exposition), dédié à la boulangerie et au snacking. Il répond aux nouvelles attentes des consommateurs pour des expériences haut de gamme, gourmandes et nomades, tout en illustrant l'essor des concepts alimentaires hybrides.

+ Sucré : fabricants et installateurs d'équipements, d'appareils électroménagers, de matières premières et d'ingrédients, notamment le chocolat …

FRENCH BAKERY : UN MODÈLE QUI S'IMPOSE SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

Le succès de la boulangerie française à l'international est désormais indiscutable. Des concepts français solidement implantés s'étendent désormais sur tous les continents, séduisant une clientèle à la recherche d'authenticité, de qualité et de cette signature culinaire française, devenue un véritable levier commercial.

Sirha Bake & Snack offre aux innovateurs français l'opportunité de saisir comment adapter leurs produits aux exigences des marchés internationaux, tout en permettant aux acheteurs étrangers d'accéder aux meilleures solutions disponibles pour élaborer leurs stratégies de développement.

UNE PLATEFORME DE TRANSFORMATION, D'INNOVATION ET DE TALENTS

Au-delà des rencontres commerciales, le salon professionnel crée un véritable espace d'échange d'expertise, favorisant la transformation de l'écosystème.

Le Forum et la Scène Snacking offrent des débats et des démonstrations réunissant des chefs de renom et des experts du secteur, analysant en profondeur l'ensemble du marché. De son côté, la Scène des Concours de Boulangerie et la Scène Sucrée mettent en avant les talents émergents à travers quatre compétitions internationales : la Coupe de France des Écoles (les 18 et 19 janvier), la Coupe du Monde de la Boulangerie (les 20 et 21 janvier), la Sélection Europe de la Coupe du Monde de la Pâtisserie (les 18 et 19 janvier), et le Trophée International de la Pâtisserie Française (les 20 et 21 janvier).

Pour l'ensemble du secteur, Sirha Bake & Snack se positionne comme un véritable catalyseur, transformant les idées en projets concrets, les rencontres en partenariats solides, et les tendances en opportunités de développement. La boulangerie française s'impose ici comme une référence, parfaitement en phase avec les évolutions du marché.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2844354/Sirha_Bake_Snack_2026_Teaser.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2844361/Sirha_Bake_and_Snack.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2844351/Sirha_Bake_and_Snack_Logo.jpg

Contact médias:

Chloé Vernay et Alexandra Dunant, [email protected]