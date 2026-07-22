SIS kondigt de succesvolle ingebruikname van de Project Cost Management-module uit de SIS Construct 365-oplossingssuite voor Microsoft Dynamics 365 bij OCS Group aan

LONDEN, 22 juli 2026 /PRNewswire/ -- SIS, Microsoft-partner voor Business Applications en implementatiepartner van ERP- en CRM-oplossingen voor de bouwsector, kondigt met trots de succesvolle implementatie en ingebruikname van de SIS Construct 365 Project Cost Management-module bij OCS Group aan. Deze module vormt een belangrijk onderdeel van de SIS Construct 365-oplossingssuite voor Microsoft Dynamics 365.

ERP | CRM | BI Solutions for Construction & Project Focused Industries

OCS Group is een wereldwijde aanbieder van facilitaire dienstverlening met 120.000 medewerkers die 8.000 klanten bedienen in het Verenigd Koninkrijk, Europa, APAC en het Midden-Oosten. Met meer dan 125 jaar ervaring levert OCS geïntegreerde facilitaire diensten waarmee organisaties in de publieke en private sector dagelijks veilig, efficiënt en betrouwbaar kunnen opereren.

Met een reeds bestaande Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain ERP-oplossing bij OCS Group, worden nieuw overgenomen ondernemingen gemigreerd van hun bestaande financiële systeem naar het groepsplatform. Een van deze ondernemingen, actief in FM Hard Services, stapte over van Microsoft Business Central naar het financiële groepssysteem, maar had behoefte aan uitgebreide functionaliteit voor projectkostenbeheer die het groepsplatform niet bood.

Na overleg met Microsoft UK over de beschikbare opties, werd het transformatieprojectteam van OCS Group in contact gebracht met SIS UK. Online demonstraties en gesprekken bevestigden dat de Construct 365 Project Cost Management-module van SIS de vereiste functionaliteit voor bouwprojecten kon bieden.

"Door te kiezen voor SIS Construct 365 Project Cost Management legt OCS Group een digitale basis voor realtime grip op de financiën en een gedisciplineerde uitvoering binnen de verschillende bedrijfsonderdelen", aldus Mark Kershteyn, partner bij SIS. "Dankzij de integratie met het robuuste platform van Microsoft Dynamics 365 stelt onze oplossing OCS Group in staat de kostenbeheersing te verbeteren en de operationele wendbaarheid te vergroten, geheel in lijn met hun ambitie op het gebied van innovatie en uitmuntendheid."

Na de succesvolle ingebruikname van SIS Construct 365 Project Cost Management, profiteert de Hard Services-divisie van OCS Group nu van gestroomlijnd financieel projectbeheer, realtime inzicht en verbeterde besluitvorming om kosten beter te beheersen, risico's te beperken en de winstgevendheid te vergroten. Dankzij de naadloze integratie met Dynamics 365 Finance zorgt de oplossing voor realtime inzichten en gestroomlijnde processen voor bouwprojecten.

Over SIS, LLC

SIS is een Microsoft Dynamics 365-partner met meer dan 25 jaar ervaring en is gespecialiseerd in ERP-, CRM- en projectmanagementoplossingen voor de bouwsector en project- en dienstgerichte organisaties. De Construct 365-suite van de onderneming biedt end-to-end-oplossingen voor het beheren van kosten, risico's en projectlevenscycli, gebaseerd op bekroonde expertise en wereldwijde ondersteuning. www.sisn.com/en-gb/

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