Six des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques font de Veeva Vault EDC la norme d'entreprise pour les nouveaux essais

BARCELONE, Espagne, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui l'adoption croissante de Veeva Vault EDC , alors que les organisations de premier plan, dont six des 20 premières entreprises pharmaceutiques, amorcent la modernisation de la gestion des données cliniques. Grâce aux capacités de données avancées de Vault EDC, qui permettent de simplifier la conception et le traitement des études, les entreprises peuvent réaliser d'importantes économies de temps, d'efforts et de coûts, tout en améliorant l'expérience sur le site de recherche.

Compte tenu de la complexité croissante des essais, les entreprises biopharmaceutiques ont besoin de systèmes agiles qui permettent aux équipes cliniques de concevoir, de démarrer, d'exécuter et de modifier rapidement des études de tous types. Vault EDC propose des outils de conception dynamique qui automatisent les processus manuels et accélèrent la construction des études. À mesure que les essais progressent, les utilisateurs de Vault EDC peuvent apporter des modifications sans avoir besoin d'effectuer de migration de données coûteuse.

« L'industrie a fait de grands pas en avant dans sa transition vers les essais axés sur les patients, a déclaré Richard Young, vice-président de Vault CDMS chez Veeva. Nous sommes déterminés à offrir aux gestionnaires les données sur l'innovation dont ils ont besoin pour équilibrer les efforts scientifiques complexes et l'excellence opérationnelle qui fera progresser la gestion des données cliniques. Je tiens à remercier nos clients, en particulier nos premiers utilisateurs, d'avoir collaboré étroitement avec nous au cours des dernières années, alors que nous avons perfectionné notre offre de produits. »

Vault EDC fait partie de la suite Veeva Vault Clinical et s'intègre dans Veeva Vault CTMS pour fournir un flux de données fluide, qui permet non seulement des opérations efficaces, mais aussi une interface utilisateur et un flux de travail supérieurs pour les attachés de recherche clinique et autres professionnels cliniques.

Ce que l'industrie dit de Veeva Vault EDC

« Grâce aux capacités novatrices de Veeva Vault EDC, nous avons constaté une amélioration de 30 à 35 % des délais d'élaboration d'études comparativement à ce que nous faisions avant 2021, a déclaré Mayank Anand, vice-président et responsable mondial de la stratégie et de la gestion des données chez GSK. Veeva fait partie intégrante de notre stratégie de données pour l'avenir. »

« Nous travaillons avec différentes sociétés de recherche sous contrat (SRC) et Veeva Vault EDC nous permet d'uniformiser nos données, ainsi que d'accélérer les études et l'apport de modifications, a déclaré Evelyn Dorsey, directrice de la gestion des données chez Cara Therapeutics. Nous pouvons maintenant tirer parti de rapports flexibles pour partager des mesures personnalisées et offrir un accès facile aux équipes des SRC, ce qui simplifie la collaboration tout en améliorant l'efficacité globale. »

« Nous sommes ravis de faire évoluer notre partenariat pour inclure Veeva Vault EDC dans notre modèle opérationnel standard, a déclaré Mark Morais, chef de l'exploitation chez Labcorp Drug Development. Veeva EDC nous a aidés à moderniser nos opérations de données, à construire et modifier des études plus rapidement et à fournir des données d'essai avec plus d'efficacité. »

« Nous nous concentrons sur l'exploitation d'une plateforme adaptative mondiale destinée aux essais de PHASE-I, II et III, qui impliquent de grandes populations de patients. Nous avions besoin d'un système de saisie des données électronique capable de suivre le dynamisme de nos études, a déclaré Michael Lambert, vice-président de la gestion des données chez Platform Life Sciences. Grâce à Veeva Vault EDC, nous pouvons intégrer des changements à notre pipeline de données ou à notre protocole de façon à obtenir des informations plus rapidement. Ceci nous permet de réagir rapidement aux modifications apportées au formulaire de déclaration de cas ou au formulaire de consentement éclairé et de poursuivre les essais sans interruption. »

Informations complémentaires

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site Web veeva.com/eu .

