SK chemicals cible le marché américain de l'emballage médical avec une solution de recyclage circulaire

– Participation au MD&M West 2024, le plus important salon des dispositifs médicaux des États-Unis, et lancement d'une solution de recyclage circulaire

– Collaboration avec la société d'emballage de dispositifs médicaux Pacur, LLC pour répondre à la demande croissante de plastiques recyclés dans l'industrie américaine des dispositifs médicaux

SEONGNAM, Corée du Sud, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- SK chemicals cherche à pénétrer le marché de l'emballage médical en dévoilant une solution de recyclage circulaire lors du prochain salon Medical Design & Manufacturing West 2024 (MD&M), qui se tiendra à Anaheim, aux États-Unis, du 6 au 8 de ce mois.

Face shield made using SK chemicals' Copolyester

MD&M est un salon majeur aux États-Unis pour l'industrie des dispositifs médicaux et de la fabrication, où sont présentés des technologies et des produits innovants liés à la conception et à la fabrication de dispositifs médicaux. L'événement rassemble les professionnels, les fabricants et les acteurs du secteur de la santé pour explorer les dernières technologies et tendances, facilitant l'échange d'informations sur les nouveaux produits et services et contribuant ainsi à l'innovation et au développement de l'industrie des dispositifs médicaux.

Lors du salon, SK chemicals présentera non seulement son polyester conventionnel utilisé dans les articles médicaux tels que les EPI (équipement de protection individuelle) et les emballages de dispositifs médicaux, mais aussi des matériaux appliquant la technologie de recyclage circulaire, tels que SKYPET CR et ECOTRIA CR.

Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à répondre à la demande croissante de plastiques recyclés dans l'industrie des dispositifs médicaux, SK chemicals prévoit de renforcer son partenariat de longue date avec Pacur, LLC, une entreprise américaine leader de l'extrusion de feuilles sur mesure, en mettant l'accent sur des solutions durables pour l'emballage des dispositifs médicaux. Cette initiative débutera lors du salon. Pacur exposera des produits incorporant des matériaux de SK Chemical, et des explications détaillées sur ces matériaux seront fournies au stand de SK Chemical. Les futures collaborations entre SK chemicals et Pacur comprennent le développement de produits à base de matériaux recyclés, tels que SKYPET CR BL (qui contient 98,5 % de matières recyclées) et la série ECOTRIA.

Le marché des équipements médicaux s'est développé avec l'incidence croissante des maladies chroniques, ce qui a stimulé la croissance du marché des emballages médicaux. Selon une étude de marché réalisée par Vantage Market Research, le marché de l'emballage médical, qui représentait à 24,43 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux annuel moyen de 6,2 %, pour atteindre les 39,53 milliards de dollars d'ici 2030. L'expansion de SK chemicals sur le marché de l'emballage médical devrait suivre ces tendances.

Jason Eckel, vice-président principal des ventes et du marketing chez Pacur, a déclaré : « La collaboration stratégique avec SK chemicals représente une opportunité importante de diversifier notre portefeuille de solutions durables pour l'emballage des dispositifs médicaux, en tirant parti de l'approvisionnement en matériaux recyclés de SK. »

Kim Eung-soo, responsable de la division commerciale Green Materials chez SK chemicals, a déclaré : « La collaboration avec Pacur, une entreprise leader dans le secteur des emballages médicaux aux États-Unis, marquera une étape cruciale pour renforcer la durabilité dans le domaine de l'emballage médical. » Il a ajouté : « Nous redoublerons d'efforts pour élargir l'offre de matériaux recyclés dans le secteur de l'emballage médical à l'avenir. »

Il convient de noter que SK chemicals a établi l'année dernière sa filiale SK Shantou et a acquis Shuye, une entreprise chinoise spécialisée dans les matériaux verts, afin de créer un centre mondial pour les activités liées aux plastiques recyclés, assurant ainsi un système de production stable.

Suite à l'utilisation de matériaux de recyclage circulaires dans des produits tels que des bouteilles d'eau et des conteneurs alimentaires, et aux collaborations avec des entreprises telles que Korea Kolmar, Cosmax et Yonwoo pour les conteneurs cosmétiques, SK chemicals continue d'élargir le champ d'application des solutions de recyclage.

SKCA : SK chemicals America, la filiale américaine de SK chemicals, est activement impliquée dans la distribution de produits PET, PETG, R-PET et R-PETG sur les marchés d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Après sa participation réussie au salon MD&M West 2024, SK chemicals poursuivra son engagement en tenant un stand au salon NPE 2024 à Orlando du 6 au 10 mai. Cette plateforme leur permettra de présenter et de promouvoir leur vaste portefeuille de produits durables.

Pacur : Fondée en 1979, Pacur est une entreprise leader de l'extrusion de feuilles et de films en rouleaux sur mesure, basée à Oshkosh, dans le Wisconsin, qui se concentre sur les solutions durables innovantes pour l'emballage des dispositifs médicaux et les applications spécialisées.

Pour obtenir plus d'informations, consultez www.pacur.com .

1) Recyclage circulaire : Il s'agit de la technologie unique de recyclage chimique de SK Chemical. Le recyclage chimique consiste à transformer les plastiques rejetés en matières premières par un processus de dépolymérisation, ce qui permet de produire des plastiques recyclés de haute qualité avec une répétabilité infinie, contrairement au recyclage physique, qui implique un simple déchiquetage et une fusion/chauffage en vue du recyclage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2331963/Face_shield_made_using_SK_chemicals__Copolyester.jpg