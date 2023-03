SK Chemicals prend la tête du marché du PET recyclé d'une valeur de 7,6 milliards de dollars

Signature d'un accord d'achat d'actifs de 100 millions de dollars avec la société chinoise Shuye ; obtention du premier système de production de masse au monde pour les matières premières recyclées et le PET

L'offre abondante de matières premières plastiques recyclées permet à SK chemicals d'atteindre le plus haut niveau de compétitivité en matière de prix

SEONGNAM, Corée du Sud, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- SK chemicals accélère son entrée sur le marché mondial et son expansion commerciale avec les premiers systèmes de production de BHET recyclé chimiquement (r-BHET) de 70 000 T et de PET recyclé chimiquement (CR-PET) de 50 000 T au monde.

Le 6, SK chemicals a annoncé qu'elle avait tenu une réunion du conseil d'administration et signé un accord de transfert d'actifs lié à la division commerciale du BHET et du PET recyclés chimiquement de Shuye, une société chinoise spécialisée dans les matériaux verts. Le prix d'acquisition pour cette transaction est d'environ 100 millions de dollars.

L'acquisition par SK chemicals des actifs de Shuye comprend une usine de dépolymérisation qui décompose chimiquement les déchets plastiques pour produire du BHET recyclé et une installation de production de CR-PET qui utilise le r-BHET produit sur ce site pour fabriquer à nouveau du PET, pouvant être vendu séparément. SK chemicals a ainsi obtenu les premières matières premières et installations de production de polyester recyclé chimiquement disponibles sur le marché mondial, pouvant être vendues séparément.

Grâce à l'acquisition des actifs de Shuye, SK chemicals a pu mettre en place un système de production commerciale de BHET recyclé chimiquement et de produits utilisant la technologie de dépolymérisation, avec environ 1 à 2 ans d'avance sur les autres entreprises nationales. En produisant des matières premières plastiques recyclées telles que les déchets PET en Chine, où l'offre est abondante, SK chemicals devrait atteindre un niveau élevé de compétitivité en termes de prix.

Grâce à cet investissement, SK chemicals a finalisé une chaîne de valeur du plastique recyclé qui s'étend au BHET recyclé chimiquement, au PET recyclé chimiquement et au copolyester recyclé chimiquement (CR-Copolyester), garantissant la durabilité du copolyester, qui constitue son activité principale, et établissant les bases d'une nouvelle croissance.

La stratégie de SK chemicals consiste à fournir du PET recyclé chimiquement aux marchés nationaux et étrangers des bouteilles pour aliments et boissons, ainsi qu'au marché des emballages alimentaire. En outre, l'entreprise prévoit de se positionner sur des marchés à forte valeur ajoutée, tels que celui des fibres industrielles spécialisées, où l'utilisation de PET physiquement recyclé est difficile, et de prendre la tête de ce marché mondial de 7,6 milliards de dollars. La société prévoit également de vendre le BHET recyclé chimiquement en tant que produit autonome aux fabricants de polyester qui souhaitent produire des produits recyclés.

