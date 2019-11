SKEMA Business School classificada em 12º lugar a nível mundial pelo Financial Times pelo programa de Mestrado em Gestão

Em França, o Mestrado em Gestão da SKEMA ficou em 4º lugar entre as 22 melhores Grandes Escolas francesas representadas.

Neste panorama geral, o reconhecimento dos alunos pela sua escola, a sua integração e a sua evolução profissional ao longo de três anos representam metade da avaliação. A SKEMA destacou-se particularmente na categoria «objetivos alcançados», que tem em consideração os objetivos alcançados pelos antigos alunos devido ao seu diploma e ocupou o 6º lugar a nível mundial. Na categoria «experiência internacional», a SKEMA ficou em 9º lugar.

O progresso da escola é um reflexo adequado do modelo pedagógico desenvolvido: partilhar a riqueza incomparável de uma experiência verdadeiramente global e multicultural com os seus alunos, representando 120 nacionalidades nos seus 7 campi internacionais.

Alice Guilhon, reitora da SKEMA, afirmou: «Podemos avaliar o que alcançámos desde que entrámos no ranking em 2009 e orgulhamo-nos do progresso que fizemos até agora. Trata-se de um grande reconhecimento da estratégia de internacionalização da escola e do sucesso dos nossos alunos. Ficar classificado em 12º no mundo é uma recompensa profundamente gratificante, pois a SKEMA comemora o seu 10º aniversário este ano.»

Com 8500 alunos de 120 nacionalidades e 45 000 licenciados em 145 países, SKEMA Business School é uma instituição de ensino superior que, através da investigação, 50 programas de ensino e da sua estrutura internacional de vários polos, prepara e educa as pessoas de que as empresas do séculoXXI precisam. Atualmente, a escola está presente em 7 locais: 3 campi em França (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 na China (Suzhou), 1 nos EUA (Raleigh), 1 no Brasil (Belo Horizonte) e 1 na África do Sul (Cidade do Cabo).

Em setembro de 2019, a escola anunciou o lançamento oficial do seu Laboratório Global de Inteligência Aumentada e o seu novo centro de I&D: SKEMA Quantum Studio.

A SKEMA possui tripla acreditação da EQUIS, AACSB e AMBA.

