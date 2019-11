SKEMA Business School ocupa el puesto 12º en el ranking mundial de Master in Management

SKEMA Business School ocupa el puesto 12º en el ranking mundial del Financial Times en el programa Master in Management

PARIS, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El Financial Times ha publicado su ranking mundial 2019 para los programas Master in Management. En dicho ranking, el programa Master in Management de SKEMA Business School ha quedado clasificado en el puesto 12 entre las 100 escuelas de negocios que se presentaron. Desde el ranking de 2018 ha subido 13 puestos.

SKEMA ha formado parte de este ranking desde su creación en 2009. Ahora ha entrado en la lista del Financial Times de las 15 mejores escuelas de negocios del mundo a un ritmo notable

En Francia, el Master in Management de SKEMA ocupa el 4º lugar entre las 22 mejores Grandes Ecoles francesas representadas.

En este panorama global, la valoración de los antiguos alumnos de cada escuela, su integración y su evolución profesional a lo largo de tres años representa la mitad de la evaluación. SKEMA ha destacado particularmente en la categoría "metas alcanzadas", que tiene en cuenta los objetivos que sus antiguos alumnos han logrado alcanzar gracias a su diploma. En esta categoría SKEMA ocupa el 6º puesto. En la categoría "experiencia internacional", SKEMA ocupa el 9º puesto.

El progreso de la escuela es un fiel reflejo del modelo pedagógico que ha desarrollado: compartir la incomparable riqueza de una experiencia auténticamente global y multicultural con estudiantes de 120 nacionalidades en sus 7 campus internacionales.

Alice Guilhon, Decana de SKEMA: "Podemos hacer una valoración de hasta dónde hemos llegado desde que entramos en el ranking en 2009 y estar orgullosos de nuestros progresos. Este es un gran reconocimiento a la estrategia de internacionalización de la escuela y al éxito de nuestros graduados. Ocupar el puesto 12 en el mundo es una enorme recompensa, ya que este año SKEMA celebra su 10º aniversario".

Con 8.500 estudiantes de 120 nacionalidades y 45.000 graduados en 145 países, SKEMA Business School es una institución de formación superior que, a través de la investigación, 50 programas de enseñanza y su estructura internacional con múltiples sedes, forma y educa a los talentos que necesitan las empresas del siglo XXI. La escuela está presente ahora en 7 sitios: 3 campus en Francia (Lille, Sophia-Antipolis, París), 1 en China (Suzhou), 1 en Estados Unidos (Raleigh), 1 en Brasil (Belo Horizonte) y 1 en Sudáfrica (Ciudad del Cabo).

En septiembre de 2019, la escuela anunció el lanzamiento oficial de su SKEMA Global Lab en Inteligencia Aumentada y su nuevo centro de I+D: SKEMA Quantum Studio.

SKEMA cuenta con triple acreditación de EQUIS, AACSB y AMBA.

