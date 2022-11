SKEMA Business School lança "SKEMA Law School for Business"

PARIS, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ --A SKEMA Business School inaugurou sua faculdade de direito "SKEMA Law School for Business" em Belo Horizonte, no Brasil, em 28 de outubro de 2022.

A criação da SKEMA Law School for Business faz parte do plano estratégico SKY25 da escola, que tem como objetivo desenvolver uma instituição "abrangente" para ir além das disciplinas de gestão e responder a questões transdisciplinares. Isso está sendo feito por meio da criação de três novas escolas de direito, inteligência artificial e, nos próximos meses, geopolítica.

Inauguration of SKEMA Law for Business on 28 October 2002 in Belo Horizonte, with Alice Guilhon, Dean and Executive President of SKEMA Business School, Judge José Arthur de Carvalho Pereira, President of the Court of Justice of the State of Minas Gerais, intellectual property lawyer Gabriel di Blasi, Geneviève Poulingue, Dean of SKEMA Brazil and Edgar Jacobs, Coordinator of the law courses at SKEMA Law School for Business. On the right: SKEMA's City Campus, in the heart of Belo Horizonte.

O objetivo da faculdade de direito em Belo Horizonte é treinar futuros profissionais nos próximos 20 anos com uma abordagem global, multidisciplinar e tecnológica, capaz de atuar em um ambiente internacional com prisma multicultural.

A SKEMA Law School for Business está estruturada em torno de vários programas e cursos on-line:

Um programa de Bacharelado em Administração de Empresas de cinco anos aprovado pelo Estado que prepara estudantes nas áreas de Direito Judicial, Direito Digital e Direito Empresarial.

Quatro programas de Mestrado (MSc) com várias especializações: Direito Digital, Direito Judicial e Tecnologia, Direito de startups, IA e blockchain.

Um diploma de micrograduação (nano degree) em "Direito e Inteligência Artificial" (curso on-line, aberto a todos)

O conteúdo educacional baseia-se em uma rede de pesquisadores internacionais.

De acordo com Edgar Jacobs, coordenador dos cursos de Direito, "a força da SKEMA Law for Business é oferecer aos alunos perspectivas de inserção profissional completamente diferentes, na interface da lei e de novas tecnologias, que eles não tinham até agora. Isso porque a SKEMA Law School for Business pode combinar o ensino tradicional de direito com todas as áreas de especialização da escola de negócios: internacional e multiculturalismo, gestão, ética, novas tecnologias, inteligência artificial, entre outras."

Para Geneviève Poulingue, reitora da SKEMA no Brasil, "a faculdade de Direito se concentra no desenvolvimento de habilidades e competências de nossos alunos que vão além do básico do direito, com foco na inovação no currículo e nas práticas de ensino. Nossa intenção é treinar profissionais preparados para trabalhar no contexto global e digital, com foco em pessoas, diversidade e ética, sem negligenciar as habilidades básicas e interpessoais. No Brasil, essa é uma combinação ideal para um grau de excelência no campo do Direito."

Estabelecida no Brasil desde 2015, a SKEMA tem mil alunos neste ano em seu novo campus na cidade, localizado no coração de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais.

