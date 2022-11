SKEMA lance « SKEMA Law School for Business », son école de droit des affaires

PARIS, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- SKEMA Business School a inauguré le 28 octobre 2022 au Brésil à Belo Horizonte son école de droit « SKEMA Law School for Business ».

La création de SKEMA Law School for Business s'inscrit dans le cadre du plan stratégique global SKY25 de l'école qui vise à développer une institution dite « comprehensive » pour aller au-delà des disciplines de gestion et répondre aux enjeux de transdisciplinarité avec la création de trois nouvelles écoles en droit, en intelligence artificielle et, dans les prochains mois, en géopolitique.

A gauche : inauguration de SKEMA Law for Business le 28 octobre 2022 à Belo Horizonte, avec Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA Business School, le Juge José Arthur de Carvalho Pereira, Président du tribunal de Justice de l’Etat du Minas Gerais, l’avocat en propriété intellectuelle Gabriel di Blasi, Geneviève Poulingue, Dean de SKEMA Brésil et Edgar Jacobs, Coordinateur des enseignements de droit de SKEMA Law School for Business. A droite : le City Campus de SKEMA, en plein cœur de Belo Horizonte.

L'objectif de l'école de droit des affaires à Belo Horizonte est de former les professionnels des 20 prochaines années avec une approche globale, multidisciplinaire et technologique, capables d'agir dans un environnement international avec un prisme multiculturel.

SKEMA Law School for Business s'articule autour de plusieurs programmes et cours en ligne :

Un programme Bachelor en 5 ans en administration des affaires reconnu par l'Etat qui prépare les étudiants au droit judiciaire, droit des technologies et droit des affaires

Quatre Master of Science (MSc) croisant plusieurs spécialisations : droit numérique, droit judiciaire et technologie, droit des startups, IA, blockchain

Un nano degree sur le thème « droit et intelligence artificielle » (cours grand public en ligne)

Les contenus pédagogiques s'appuient sur un réseau de chercheurs internationaux.

Selon Edgar Jacobs, coordinateur des enseignements de droit, « la force de SKEMA Law for Business est d'offrir des perspectives d'insertion professionnelle radicalement différentes aux étudiants, à l'interface du droit et des nouvelles technologies qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Parce que SKEMA Law School for Business peut associer à l'enseignement traditionnel du droit tous les domaines de compétences de la business school : l'international et le multiculturalisme, le management, l'éthique, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc ».

Pour Geneviève Poulingue, Dean de SKEMA au Brésil, « l'école de droit se concentre sur le développement d'aptitudes et de compétences chez nos étudiants qui vont au-delà des bases du droit, en privilégiant l'innovation dans les programmes et dans les pratiques pédagogiques. Notre intention est de former des professionnels préparés à travailler dans le contexte mondial et numérique, en privilégiant l'humain, la diversité et l'éthique sans négliger les compétences de base et les soft skills. Au Brésil, c'est une combinaison idéale pour un diplôme d'excellence dans le domaine du droit".

Installée au Brésil depuis 2015, SKEMA compte cette année 1000 étudiants dans son tout nouveau city campus situé en plein cœur de Belo Horizonte, capitale du Minas Gerais.

