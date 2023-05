SKEMA intègre le Top 30 des meilleures écoles du monde en Executive Education

PARIS, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- SKEMA confirme sa dynamique internationale dans le classement Executive Education du Financial Times 2023 en entrant dans le Top 30 des meilleurs établissements.

Classée 30e meilleure école mondiale parmi les 75 établissements sélectionnés, SKEMA gagne 1 place dans le classement « Custom » des programmes en formation continue sur-mesure pour les entreprises. L'école entre également pour la première fois dans le classement « Open » qui regroupe les programmes inter-entreprises.

Campus Grand Paris Skema Business School SKEMA enters Top 30 of the world's best Executive Education schools

La présence de SKEMA dans ce classement international particulièrement reconnu reflète la forte proximité de l'école avec les entreprises.

SKEMA obtient les meilleurs scores sur deux critères majeurs : la diversité de la faculté (7ème rang mondial) et l'internationalisation des clients (8ème rang mondial).

« Ces résultats témoignent de la proximité de SKEMA avec les entreprises dans le développement des talents. Les programmes de SKEMA Executive Education donnent aux dirigeants et leurs équipes les réponses de formation les plus appropriées pour générer de la performance durable et relever efficacement les nouveaux défis économiques et sociétaux : globalisation, innovation, digitalisation, conduite du changement, développement durable, transmission des compétences » indique Pascale Viala, directrice du Corporate Office de SKEMA Business School.

Avec 10 000 étudiants de plus de 130 nationalités et 54 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, plus de 70 programmes d'enseignement et sa structure multisite internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l'école est présente dans 6 pays : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 3 en Chine (Suzhou, Shanghai, Nanjing), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Stellenbosch – Le Cap), ainsi qu'un centre d'innovation en Intelligence Artificielle au Canada, à Montréal.

Les 190 professeurs que compte la Faculté se répartissent dans 3 académies (Globalisation, Innovation, Digitalisation). La Recherche compte 5 centres qui représentent les principales dimensions du management.

SKEMA Ventures, le dispositif d'incubation-accélération de SKEMA compte plus de 200 projets incubés.

SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa, Grade de Licence, Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux Etats-Unis (Licensing), au Brésil (Certificação) et en Chine (Reconnaissance ministère de l'Education). Veuillez visiter www.skema.edu pour plus d'informations.

