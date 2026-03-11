Sky Labs ogłasza wsparcie dla nagrody American Heart Association „Established Investigator Award for Clinical Hypertension"

SEOUL, Korea Południowa, 12 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Sky Labs ogłosiła 12 dnia miesiąca, że będzie wspierać nagrodę Established Investigator Award for Clinical Hypertension ustanowioną przez American Heart Association (dalej „Stowarzyszenie").

Wsparcie to jest następstwem podpisania Memorandum of Understanding (MoU) ze Stowarzyszeniem we wrześniu ubiegłego roku. Oczekuje się, że znacząco przyczyni się ono do rozwoju badań nad nadciśnieniem na całym świecie.

Sky Labs zapewni wsparcie dla Established Investigator Award for Clinical Hypertension, która w latach 2026–2028 przyzna finansowanie trzem wybitnym naukowcom, którzy osiągnęli wyjątkowe wyniki badawcze w dziedzinie nadciśnienia.

W tym okresie Sky Labs przekaże Stowarzyszeniu około 90 000 USD finansowania. Kwota ta obejmuje roczne honoraria dla wybranych badaczy oraz wszystkie koszty związane z realizacją programu nagrody.

Warunkiem kwalifikacji jest członkostwo w Scientific Council on Hypertension Stowarzyszenia.

Jack Byunghwan Lee, CEO Sky Labs, powiedział:

„Jesteśmy zaszczyceni możliwością wspierania American Heart Association i przyczyniania się do światowej klasy badań nad nadciśnieniem. Będziemy intensyfikować badania kliniczne w celu potwierdzenia skuteczności rozwiązań w zakresie zarządzania ciśnieniem krwi, a także kontynuować działania badawczo-rozwojowe wspierające te inicjatywy."

Sky Labs to firma z obszaru AI healthcare, która dostarcza innowacyjne rozwiązania do zarządzania chorobami przewlekłymi poprzez „CART" — pierwszy na świecie medyczny monitor ciśnienia krwi w formie pierścienia.

O Sky Labs

https://skylabs.io/en/

Założona we wrześniu 2015 roku firma Sky Labs opracowuje i rozwija „CART" — pierścieniowe urządzenie medyczne i platformę do monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi. Po opracowaniu pierwszego CART w 2020 roku do monitorowania migotania przedsionków z wykorzystaniem sygnałów serca z czujników optycznych firma rozszerzyła swoje możliwości technologiczne. W 2023 roku Sky Labs uzyskała zatwierdzenie wyrobu medycznego dla „CART BP pro", pierścieniowego monitora zaprojektowanego do 24-godzinnego pomiaru ciśnienia krwi. W 2024 roku CART BP pro został uznany przez Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) w ramach istniejącej procedury medycznej „24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi" (kod refundacyjny „E6547") i jest obecnie przepisywany w szpitalach i klinikach w całej Korei. Ponadto we wrześniu 2025 roku firma wprowadziła „CART BP", konsumencki monitor ciśnienia krwi w formie pierścienia, dostępny w oficjalnym sklepie internetowym oraz w innych kanałach sprzedaży online.

