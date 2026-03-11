Sky Labs oznamuje podporu ocenenia American Heart Association „Established Investigator Award for Clinical Hypertension"
SOUL, Južná Kórea, 12. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sky Labs 12. oznámila, že podporuje ocenenie Established Investigator Award for Clinical Hypertension, ktoré vytvorila American Heart Association (ďalej len „Asociácia").
Táto podpora nadväzuje na memorandum o porozumení (MoU), ktoré bolo s Asociáciou podpísané v septembri minulého roka. Očakáva sa, že významne prispeje k rozvoju výskumu hypertenzie na globálnej úrovni.
Sky Labs poskytne podporu programu Established Investigator Award for Clinical Hypertension, ktorý v období rokov 2026 až 2028 poskytne finančnú podporu trom výnimočným výskumníkom s významnými výsledkami vo výskume hypertenzie.
Počas tohto obdobia poskytne spoločnosť Sky Labs Asociácii celkové financovanie vo výške približne 90 000 USD. Táto suma zahŕňa ročné honoráre pre vybraných výskumníkov, ako aj všetky náklady súvisiace s programom potrebné na organizáciu a realizáciu ocenenia.
Podmienkou oprávnenosti je členstvo v Scientific Council on Hypertension Asociácie.
Jack Byunghwan Lee, generálny riaditeľ spoločnosti Sky Labs, uviedol:
„Je pre nás veľkou cťou podporovať American Heart Association a prispieť tak k výsledkom svetového výskumu v oblasti hypertenzie. Budeme ďalej posilňovať klinický výskum s cieľom potvrdiť účinnosť riešení na riadenie krvného tlaku a zároveň pokračovať v aktivitách výskumu a vývoja, ktoré tieto iniciatívy podporujú."
Sky Labs je zdravotnícka spoločnosť zameraná na umelú inteligenciu, ktorá poskytuje inovatívne riešenia pre manažment chronických ochorení prostredníctvom „CART", prvého medicínskeho prstencového nositeľného monitora krvného tlaku na svete.
O spoločnosti Sky Labs
Spoločnosť Sky Labs bola založená v septembri 2015 a vyvíja a prevádzkuje systém „CART", prstencové zdravotnícke zariadenie a platformu na monitorovanie pacientov s chronickými ochoreniami. V roku 2020 spoločnosť vyvinula prvé zariadenie CART určené na monitorovanie fibrilácie predsiení pomocou srdcových signálov získaných z optických senzorov a odvtedy neustále rozširuje svoje technologické možnosti.
V roku 2023 získala spoločnosť Sky Labs schválenie zdravotníckeho zariadenia pre „CART BP pro", prstencový monitor určený na 24-hodinové meranie krvného tlaku. V roku 2024 bol CART BP pro uznaný organizáciou Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) v rámci existujúceho medicínskeho výkonu „24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku" (kód úhrady „E6547") a v súčasnosti je predpisovaný v nemocniciach a klinikách po celej Kórei.
V septembri 2025 spoločnosť zároveň uviedla na trh „CART BP", spotrebiteľský prstencový monitor krvného tlaku, ktorý je dostupný prostredníctvom oficiálneho online obchodu a rôznych ďalších online predajných kanálov.
