Sky Labs lance son soutien au "Established Investigator Award for Clinical Hypertension" de l'American Heart Association

SEOUL, Corée du Sud, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs a annoncé le 12 qu'elle soutient le Established Investigator Award for Clinical Hypertension, développé par l'American Heart Association (l'Association).

Ce soutien fait suite à un protocole d'accord (MoU) signé avec l'Association en septembre dernier. Il devrait contribuer de manière significative à l'avancement de la recherche mondiale sur l'hypertension.

Sky Labs apportera son soutien au Established Investigator Award for Clinical Hypertension, qui financera au total trois chercheurs exceptionnels ayant réalisé des avancées remarquables dans le domaine de la recherche sur l'hypertension entre 2026 et 2028.

Pendant cette période, Sky Labs fournira environ 90 000 dollars américains de financement total à l'Association. Ce montant comprend les honoraires annuels des chercheurs sélectionnés ainsi que tous les coûts liés au programme nécessaires au fonctionnement du prix.

L'éligibilité requiert l'adhésion au Scientific Council on Hypertension de l'Association.

Jack Byunghwan Lee, PDG de Sky Labs, a déclaré :

« Nous sommes profondément honorés de pouvoir soutenir l'American Heart Association et de contribuer aux avancées de la recherche mondiale sur l'hypertension. Nous intensifierons nos recherches cliniques afin de valider l'efficacité des solutions de gestion de la pression artérielle, tout en poursuivant nos efforts de recherche et développement pour soutenir ces initiatives. »

Sky Labs est une entreprise de santé basée sur l'IA qui fournit des solutions innovantes de gestion des maladies chroniques grâce à « CART », le premier moniteur portable de pression artérielle de qualité médicale sous forme de bague au monde.

À propos de Sky Labs

https://skylabs.io/en/

Fondée en septembre 2015, Sky Labs est une entreprise de santé qui développe et exploite « CART », un dispositif médical en forme de bague et une plateforme destinée au suivi des patients atteints de maladies chroniques. Depuis le développement du premier CART en 2020 pour la surveillance de la fibrillation auriculaire à partir de signaux cardiaques captés par des capteurs optiques, l'entreprise a élargi ses capacités technologiques. En 2023, Sky Labs a obtenu l'autorisation de dispositif médical pour « CART BP pro », un moniteur en forme de bague conçu pour la mesure de la pression artérielle sur 24 heures. En 2024, CART BP pro a été reconnu par le Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dans le cadre de l'acte médical existant de « mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures » (code de remboursement « E6547 ») et est actuellement prescrit dans des hôpitaux et cliniques à travers la Corée. En septembre 2025, la société a également lancé « CART BP », un tensiomètre portable en forme de bague destiné au grand public, disponible sur sa boutique en ligne officielle ainsi que sur divers autres canaux de vente en ligne.

