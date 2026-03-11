Sky Labs объявляет о поддержке премии American Heart Association "Established Investigator Award for Clinical Hypertension"

СЕУЛ, Южная Корея, 12 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Sky Labs объявила 12-го числа о поддержке премии Established Investigator Award for Clinical Hypertension, учрежденной Американской кардиологической ассоциацией (American Heart Association, далее — Ассоциация).

Данная поддержка последовала после подписания Меморандума о взаимопонимании (MoU) с Ассоциацией в сентябре прошлого года. Ожидается, что она внесет значительный вклад в развитие исследований гипертонии во всем мире.

Sky Labs будет поддерживать премию Established Investigator Award for Clinical Hypertension, которая предоставит финансирование трем выдающимся исследователям, добившимся значительных научных достижений в области изучения гипертонии, в период с 2026 по 2028 год.

В течение этого периода Sky Labs предоставит Ассоциации финансирование в размере около 90 000 долларов США. Эта сумма включает ежегодные гонорары для выбранных исследователей, а также все расходы, связанные с реализацией программы награды.

Одним из требований для участия является членство в Scientific Council on Hypertension Ассоциации.

Генеральный директор Sky Labs Джек Бёнгхван Ли заявил:
«Для нас большая честь поддерживать American Heart Association и вносить вклад в развитие исследований мирового уровня в области гипертонии. Мы будем усиливать клинические исследования для подтверждения эффективности решений по управлению артериальным давлением, а также продолжим активно инвестировать в научно-исследовательскую деятельность для поддержки этих инициатив».

Sky Labs — это компания в сфере AI-здравоохранения, предоставляющая инновационные решения для управления хроническими заболеваниями с помощью «CART» — первого в мире медицинского носимого устройства для мониторинга артериального давления в форме кольца.

О компании Sky Labs
https://skylabs.io/en/

Основанная в сентябре 2015 года, компания Sky Labs разрабатывает и управляет системой «CART» — кольцевым медицинским устройством и платформой для мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями. После разработки первого CART в 2020 году для мониторинга фибрилляции предсердий с использованием сердечных сигналов, получаемых оптическими датчиками, компания значительно расширила свои технологические возможности. В 2023 году Sky Labs получила одобрение медицинского устройства для «CART BP pro» — кольцевого монитора, предназначенного для 24-часового измерения артериального давления. В 2024 году CART BP pro был признан службой Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) в рамках существующей медицинской процедуры «24-часовое амбулаторное мониторирование артериального давления» (код возмещения «E6547») и в настоящее время назначается в больницах и клиниках по всей Корее. В сентябре 2025 года компания также выпустила «CART BP» — потребительскую версию кольцевого монитора артериального давления, доступную через официальный интернет-магазин и другие онлайн-каналы продаж.

