Sky Labs unterstützt den „Established Investigator Award for Clinical Hypertension" der American Heart Association

SEOUL, Südkorea, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs gab am 12. bekannt, dass das Unternehmen den Established Investigator Award for Clinical Hypertension unterstützt, der von der American Heart Association (der Verband) entwickelt wurde.

Diese Unterstützung folgt auf eine im vergangenen September mit dem Verband unterzeichnete Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU). Sie wird voraussichtlich wesentlich zur Weiterentwicklung der weltweiten Hypertonieforschung beitragen.

Sky Labs wird den Established Investigator Award for Clinical Hypertension unterstützen, der zwischen 2026 und 2028 insgesamt drei herausragende Forscher auszeichnen wird, die bedeutende wissenschaftliche Leistungen im Bereich der Hypertonieforschung erbracht haben.

Während dieses Zeitraums wird Sky Labs dem Verband insgesamt etwa 90.000 US-Dollar zur Verfügung stellen. Dieser Betrag umfasst sowohl die jährlichen Honorare für die ausgewählten Forscher als auch alle programmbedingten Kosten, die für den Betrieb der Auszeichnung erforderlich sind.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Mitgliedschaft im Scientific Council on Hypertension der American Heart Association.

Jack Byunghwan Lee, CEO von Sky Labs, erklärte:

„Es ist uns eine große Ehre, die American Heart Association zu unterstützen und damit zur Förderung weltweit führender Forschungsergebnisse im Bereich der Hypertonie beizutragen. Wir werden unsere klinische Forschung intensivieren, um die Wirksamkeit von Lösungen zur Blutdruckkontrolle zu validieren, und gleichzeitig unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter ausbauen, um diese Initiativen zu unterstützen."

Sky Labs ist ein KI-basiertes Gesundheitsunternehmen, das innovative Lösungen für das Management chronischer Krankheiten über „CART" anbietet – den weltweit ersten medizinischen, ringförmigen tragbaren Blutdruckmonitor.

Über Sky Labs

https://skylabs.io/en/

Sky Labs wurde im September 2015 gegründet und ist ein Gesundheitsunternehmen, das „CART" entwickelt und betreibt – ein ringförmiges medizinisches Gerät und eine Plattform zur Überwachung von Patienten mit chronischen Erkrankungen. Seit der Entwicklung des ersten CART im Jahr 2020 zur Überwachung von Vorhofflimmern mithilfe von Herzsignalen aus optischen Sensoren hat das Unternehmen seine technologischen Fähigkeiten kontinuierlich erweitert. Im Jahr 2023 erhielt Sky Labs die Zulassung als Medizinprodukt für „CART BP pro", ein ringförmiges Gerät zur 24-Stunden-Blutdruckmessung. Im Jahr 2024 wurde CART BP pro vom Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) im Rahmen der bestehenden medizinischen Leistung „24-Stunden-Langzeit-Blutdruckmessung" (Erstattungscode „E6547") anerkannt und wird derzeit in Krankenhäusern und Kliniken in ganz Korea verschrieben. Darüber hinaus brachte das Unternehmen im September 2025 „CART BP" auf den Markt, ein ringförmiges Blutdruckmessgerät für Verbraucher, das über den offiziellen Online-Shop sowie verschiedene weitere Online-Vertriebskanäle erhältlich ist.

Pressekontakt

Inok Jung — [email protected]

Bomi Lee — [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765675/Sky_Labs_Logo.jpg