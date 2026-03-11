Sky Labs kondigt ondersteuning aan voor de "Established Investigator Award for Clinical Hypertension" van de American Heart Association

SEOUL, Zuid-Korea, 12 maart 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs heeft op de 12e aangekondigd dat het bedrijf de Established Investigator Award for Clinical Hypertension ondersteunt, ontwikkeld door de American Heart Association (de Association).

Deze ondersteuning volgt op een Memorandum of Understanding (MoU) dat afgelopen september met de Association werd ondertekend. Verwacht wordt dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan de wereldwijde vooruitgang in hypertensieonderzoek.

Sky Labs zal ondersteuning bieden voor de Established Investigator Award for Clinical Hypertension, die financiering zal verstrekken aan in totaal drie vooraanstaande onderzoekers die uitzonderlijke onderzoeksresultaten hebben bereikt op het gebied van hypertensieonderzoek tussen 2026 en 2028.

Gedurende deze periode zal Sky Labs ongeveer 90.000 Amerikaanse dollar aan totale financiering verstrekken aan de Association. Dit bedrag omvat de jaarlijkse honoraria voor de geselecteerde onderzoekers evenals alle programmakosten die nodig zijn voor de uitvoering van de prijs.

Voor deelname is lidmaatschap van de Scientific Council on Hypertension van de Association vereist.

Jack Byunghwan Lee, CEO van Sky Labs, verklaarde:

"Wij voelen ons zeer vereerd om via onze ondersteuning van de American Heart Association bij te dragen aan wereldwijde onderzoeksresultaten op het gebied van hypertensie. Wij zullen klinisch onderzoek verder intensiveren om de effectiviteit van oplossingen voor bloeddrukbeheer te valideren, terwijl wij tegelijkertijd onze inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling blijven versterken."

Sky Labs is een AI-gezondheidszorgbedrijf dat innovatieve oplossingen voor chronisch ziektebeheer biedt via "CART", 's werelds eerste medische ringvormige wearable bloeddrukmonitor.

Over Sky Labs

https://skylabs.io/en/

Sky Labs werd opgericht in september 2015 en is een gezondheidszorgbedrijf dat "CART" ontwikkelt en exploiteert, een ringvormig medisch apparaat en platform voor het monitoren van patiënten met chronische ziekten. Sinds de ontwikkeling van de eerste CART in 2020 voor het monitoren van atriumfibrilleren met behulp van hartsignalen van optische sensoren, heeft het bedrijf zijn technologische mogelijkheden verder uitgebreid. In 2023 ontving Sky Labs medische goedkeuring voor "CART BP pro", een ringvormige monitor ontworpen voor 24-uurs bloeddrukmeting. In 2024 werd CART BP pro erkend door de Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) binnen de bestaande medische procedure van "24-uurs ambulante bloeddrukmonitoring" (vergoedingscode "E6547") en wordt het momenteel voorgeschreven in ziekenhuizen en klinieken in heel Korea. In september 2025 lanceerde het bedrijf daarnaast "CART BP", een consumentenversie van een ringvormige bloeddrukmonitor, beschikbaar via de officiële online winkel en diverse andere online kanalen.

