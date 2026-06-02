Skyhawk Therapeutics gibt Zwölfmonats-Zwischenergebnisse der klinischen Phase-1/2-Studie zu SKY-0515 bei der Huntington-Krankheit bekannt

Die Zwölfmonatsergebnisse zeigten eine Verbesserung der Werte auf der Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale (cUHDRS) um +0,38 gegenüber dem Ausgangswert, verglichen mit einem erwarteten Rückgang von -0,92 Punkten in den nach Propensity Score gewichteten Analysen zum natürlichen Krankheitsverlauf bei symptomatischen Patienten

SKY-0515-Patienten erreichten bei der 9-mg-Dosis nach zwölf Monaten eine Reduktion des mutierten Huntingtin-Proteins (mHTT) um 69 %

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der Australien- und Neuseeland-Teil (004-ANZ) seiner zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studie FALCON-HD die Rekrutierung sechs Monate vor dem geplanten Termin mit 144 Patienten abgeschlossen hat und dass die weltweite (004-WW) zulassungsrelevante Phase-2/3-Studie FALCON-HD auf acht Länder ausgeweitet wurde

Mittlerweile wurden mehr als 175 Patienten in die Phase-1/2-Studie SKY-0515 und die zulassungsrelevante FALCON-HD-Studie aufgenommen worden

BOSTON, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk The rapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige kleinmolekulare Therapien zur Modulation von RNA-Zielstrukturen entwickelt, gab heute die Ergebnisse der zwölfmonatigen Zwischenanalyse bei Patienten seiner klinischen Phase-1/2-Studie zur Bewertung von SKY-0515 bekannt, einem in der Erprobung befindlichen Medikament zur Behandlung der Huntington-Krankheit (HD).

Source: Skyhawk Therapeutics, Inc.

Die Behandlung mit SKY-0515 führte zu einer dosisabhängigen Verringerung des mutierten Huntingtin-Proteins (mHTT) im Blut um bis zu 69 % sowie zu einer Verringerung der PMS1-mRNA um bis zu 26 %. Das mutierte Huntingtin ist das Hauptprotein, das für die Pathologie der Huntington-Krankheit verantwortlich ist, während PMS1 ein wesentlicher Treiber der somatischen CAG-Repeat-Expansion ist, die mit dem Fortschreiten der Erkrankung in Verbindung steht.

SKY-0515 zeigte eine ausgezeichnete Exposition im Zentralnervensystem und erwies sich über alle untersuchten Dosierungen hinweg als allgemein sicher und gut verträglich.

Nach drei, sechs, neun und zwölf Monaten zeigten Patienten, die SKY-0515 erhielten, positive mittlere Veränderungen der cUHDRS-Werte (Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale) gegenüber dem Ausgangswert im Bereich von +0,31 bis +0,38. Diese Ergebnisse schnitten im Vergleich zu einer erwarteten Verschlechterung um -0,92 Punkte über zwölf Monate aus Propensity-Score-gewichteten Analysen, die auf den Enroll-HD- und TRACK-HD-Datensätzen zum natürlichen Krankheitsverlauf basieren, positiv ab. Günstige Trends für Patienten unter SKY-0515 wurden auch bei allen cUHDRS-Teilkomponenten beobachtet, darunter der Total Motor Score (TMS), die Total Functional Capacity (TFC), der Symbol Digit Modalities Test (SDMT) und der Stroop Word Reading Test (SWRT).

„Die Ergebnisse von Skyhawk zeigen die außergewöhnliche Wirksamkeit der Fähigkeit, das RNA-Spleißen mit einem kleinen Molekül zu modulieren, und bieten Patienten weltweit eine Therapie", sagte Dr. Phillip Sharp, Gründungsmitglied des wissenschaftlichen Beirats von Skyhawk und Nobelpreisträger für seine bahnbrechende Arbeit zum RNA-Spleißen. „Die RNA-Revolution schreitet voran, und ich könnte nicht erfreuter sein über das, was Skyhawk tut, um sie voranzutreiben."

„Die zunehmende Abweichung der klinischen Verläufe der behandelten Teilnehmer von den Erwartungen hinsichtlich des natürlichen Krankheitsverlaufs zum Zeitpunkt der 12-Monats-Untersuchung deutet auf vielversprechende und anhaltende Vorteile für Huntington-Patienten hin", sagte Bill Haney, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Skyhawk Therapeutics. „Das Ausmaß und die Dauerhaftigkeit der Senkung der kritischen Biomarker mHTT und PMS1 sowie die ermutigenden klinischen Ergebnisse nach zwölf Monaten in allen vier kritischen cUHDRS-Teilkomponenten stärken unser Vertrauen in den differenzierten Wirkmechanismus von SKY-0515 und sein Potenzial für eine dramatische therapeutische Wirkung bei Patienten.

Da die Rekrutierung für die zulassungsrelevante FALCON-HD ANZ-Studie vorzeitig abgeschlossen wurde, schreiten wir zügig zur nächsten Entwicklungsphase von SKY-0515 voran und sind weiterhin entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um der Huntington-Gemeinschaft so bald wie möglich eine potenziell bahnbrechende orale Therapie zur Verfügung zu stellen."

„Ich bin sehr ermutigt durch diese weiteren Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus der Phase-1/2-Studie mit SKY-0515 bei Patienten, einschließlich der anhaltenden Verbesserung des cUHDRS-Wertes der Patienten im Vergleich zur erwarteten, neigungsgewichteten natürlichen Krankheitsprogression bei jeder der vorab festgelegten Analysen nach drei, sechs, neun und zwölf Monaten", sagte Ed Wild, Professor für Neurologie am University College London. „SKY-0515 reduziert das mHTT-Protein weiterhin in dem bei Patienten nachgewiesenen größten Umfang, wobei klinische Daten und Biomarker zeigen, dass das Medikament in allen getesteten Dosierungen gut vertragen wird.

Die Fähigkeit von SKY-0515, sowohl mHTT als auch PMS1 zu reduzieren, scheint eine wirksame Kombination zur Behandlung der Huntington-Krankheit über zwei ihrer zentralen pathogenen Mechanismen zu sein", fügte Wild hinzu. „Diese Ergebnisse der Phase-1/2-Studie, die im laufenden zulassungsrelevanten Phase-2/3-Programm FALCON-HD validiert werden sollen, lassen auf eine bedeutende therapeutische Wirkung für Menschen mit Huntington-Krankheit weltweit hoffen – für die eine oral verabreichte, das Huntingtin-Protein senkende Behandlung wie SKY-0515 eine echte Wende bedeuten wird."

„Die Ergebnisse, die wir heute aus der laufenden Phase-1/2-Studie zu SKY-0515 bekannt geben und die nun auch Daten von Patienten enthalten, die zuvor ein Placebo erhielten, sind nicht nur für Huntington-Patienten, ihre Familien und die großzügige klinische Gemeinschaft, die sich um sie kümmert, spannend, sondern unterstreichen auch die Leistungsfähigkeit der firmeneigenen SKYSTAR®-Plattform von Skyhawk bei der Entwicklung potenziell transformativer Medikamente, die Patienten als tägliche Tablette zu Hause einnehmen können – für Menschen, die an neurologischen und anderen behindernden Erkrankungen leiden", fügte Sergey Pauskin, Mitbegründer und Leiter der Forschung und Entwicklung bei Skyhawk, hinzu. „Da Skyhawks Wirkstoffkandidaten gegen eine Reihe schwer zu behandelnder neurologischer Erkrankungen in Tierversuchen gut vorankommen und auf klinische Studien am Menschen zusteuern, sind die Möglichkeiten, die Skyhawks Plattform für niedermolekulare Wirkstoffe bietet, sehr vielversprechend."

Die Huntington-Krankheit ist eine seltene, vererbte und letztlich tödliche neurodegenerative Erkrankung, von der in den Vereinigten Staaten mehr als 40.000 symptomatische Personen betroffen sind, weltweit sind es Hunderttausende. Derzeit gibt es keine zugelassenen Therapien, die nachweislich das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen oder aufhalten.

SKY-0515 ist ein oral verabreichter, in der Erprobung befindlicher, kleinmolekularer RNA-Spleißmodifikator, der unter Verwendung der firmeneigenen SKYSTAR®-Plattform entwickelt wurde. SKY-0515 wurde entwickelt, um sowohl mHTT- als auch PMS1-Proteine zu reduzieren.

Die weltweite zulassungsrelevante Phase-2/3-Studie FALCON-HD-004-WW läuft derzeit in acht Ländern.

An den Phase-1/2-Studien sowie den zulassungsrelevanten FALCON-HD-Studien zu SKY-0515 nehmen mittlerweile mehr als 175 Patienten teil.

Skyhawk geht davon aus, bis Ende 2027 weitere neuartige Therapien zur Behandlung seltener neurologischer Erkrankungen, für die es noch keine zugelassene krankheitsmodifizierende Behandlung gibt, in die klinische Entwicklung zu bringen.

Informationen zur klinischen Phase-1/2-Studie von SKY-0515

Die klinische Phase-1/2-Studie von SKY-0515 ist eine First-in-Human-Studie, die die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von SKY-0515 bei gesunden Freiwilligen und Patienten mit Huntington-Krankheit (HD) im Frühstadium untersuchen soll.

Die Studie besteht aus drei Teilen. In den Teilen A und B wurde SKY-0515 bei gesunden Probanden untersucht. Teil C ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie zur Bewertung von zwei Dosierungen von SKY-0515 bei Patienten mit Huntington-Krankheit im Frühstadium (HD-ISS-Stadium 1, Stadium 2 oder leichtes Stadium 3) über einen Zeitraum von 84 Tagen, gefolgt von einer zwölfmonatigen verblindeten Verlängerungsphase, in der alle Teilnehmer eine aktive Behandlung entweder in niedriger oder hoher Dosierung erhalten.

Die Studie umfasst Messungen des mutierten HTT-Proteins, der PMS1-mRNA und von cUHDRS. Die Rekrutierung für die Phase-1/2-Studie ist abgeschlossen.

Informationen zum Phase 2/3 FALCON-HD (004-ANZ und 004-WW) Pivotalprogramm

Das FALCON-HD-Pivotalprogramm (NCT06873334 und NCT07378644) ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie zur Bewertung der Pharmakodynamik, Wirksamkeit und Sicherheit von SKY-0515.

An der Studie FALCON-HD 004-ANZ nahmen 144 Teilnehmer mit Huntington-Krankheit im Stadium 2 und im frühen Stadium 3 an Standorten in Australien und Neuseeland teil; die Rekrutierung ist abgeschlossen. Die Studie FALCON-HD 004-WW plant die Rekrutierung von 400 Teilnehmern mit Huntington-Krankheit im Stadium 2 und im frühen Stadium 3 an mehr als 40 Standorten weltweit; die Rekrutierung läuft derzeit.

Teilnahmeberechtigte Patienten erhalten einmal täglich oral SKY-0515 in einer von drei Dosierungen oder ein Placebo. Die Studie soll die Fähigkeit von SKY-0515 untersuchen, das RNA-Spleißen zu modulieren und die mHTT- und PMS1-Proteine zu reduzieren, die an der Pathologie der Huntington-Krankheit beteiligt sind.

Weitere Informationen zu FALCON-HD, einschließlich der teilnehmenden Einrichtungen und der Zulassungskriterien, finden Sie unter ClinicalTrials.gov und www.FALCON-HD.com.

Informationen zu Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das seine proprietäre SKYSTAR®-Plattform nutzt, um niedermolekulare RNA-modulierende Therapien für die am schwersten behandelbaren Krankheiten der Welt zu entdecken und zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.skyhawktx.com.

Skyhawk-Kontakt

Maura McCarthy

Head of Corporate Development

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