Skyhawk Therapeutics annonce les résultats intermédiaires à douze mois de l'essai clinique de phases 1/2 de SKY-0515 dans le traitement de la maladie de Huntington

Les résultats à douze mois ont montré une amélioration de +0,38 des scores sur l'échelle d'évaluation composite unifiée de la maladie de Huntington (cUHDRS) par rapport au point de référence, contre une baisse attendue de -0,92 point dans les analyses de l'évolution naturelle des patients symptomatiques pondérées par le score de propension

Les patients traités par SKY-0515 à une dose de 9 mg présentent une réduction de 69 % de la protéine huntingtine mutante (mHTT) au bout de douze mois

La société annonce également que la partie australienne et néo-zélandaise (004-ANZ) de son étude pivot de phases 2/3 FALCON-HD a achevé l'étape de recrutement six mois avant la date prévue, avec 144 patients recrutés, et que l'étude pivot mondiale (004-WW) de phases 2/3 FALCON-HD a été étendue à huit pays

Plus de 175 patients ont désormais été recrutés dans le cadre de l'étude de phases 1/2 et de l'étude pivot FALCON-HD de SKY-0515

BOSTON, 2er juin 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk The rapeutics, Inc., une société de biotechnologie au stade clinique qui met au point de nouvelles thérapies à base de petites molécules conçues pour moduler les cibles ARN, a annoncé aujourd'hui les résultats de l'analyse intermédiaire à douze mois des patients de son essai clinique de phases 1/2 évaluant SKY-0515, un traitement expérimental de la maladie de Huntington (MH).

Source: Skyhawk Therapeutics, Inc.

Le traitement par SKY-0515 a entraîné en fonction de la dose des réductions de la protéine huntingtine mutante (mHTT) dans le sang allant jusqu'à 69 %, ainsi que des réductions de l'ARNm de la protéine PMS1 allant jusqu'à 26 %. La protéine huntingtine mutante est la principale protéine responsable de la maladie de Huntington, tandis que la protéine PMS1 est un facteur clé de l'expansion somatique des répétitions CAG associée à la progression de la maladie.

SKY-0515 a démontré une excellente exposition du système nerveux central et s'est avéré généralement sûr et bien toléré à toutes les niveaux de dose étudiés.

Au bout de trois, six, neuf et douze mois, les patients recevant SKY-0515 ont présenté une évolution moyenne positive, allant de +0,31 à +0,38, par rapport aux scores de référence de l'échelle d'évaluation composite unifiée de la maladie de Huntington (cUHDRS). Ces résultats sont très favorables par rapport à l'aggravation attendue de -0,92 point sur douze mois à partir d'analyses pondérées par le score de propension, qui utilisent les ensembles de données Enroll-HD et TRACK-HD sur l'évolution naturelle. Des tendances favorables pour les patients sous SKY-0515 ont en outre été observées dans tous les sous-composants de la cUHDRS : score moteur total, capacité fonctionnelle totale, test de substitution de symboles à des chiffres et test de lecture de mots de Stroop.

« Les résultats de Skyhawk montrent l'extraordinaire puissance de la capacité de modulation de l'épissage des ARN que peut atteindre une petite molécule pour proposer un traitement aux patients du monde entier », a déclaré Phillip Sharp, membre fondateur du conseil consultatif scientifique de Skyhawk et lauréat du prix Nobel pour ses travaux révolutionnaires sur l'épissage des ARN. « La révolution de l'ARN se poursuit, et je suis plus que ravi de voir ce que Skyhawk fait pour la faire progresser. »

« La séparation croissante des trajectoires cliniques des participants traités par rapport aux attentes de l'évolution naturelle de la pathologie au bout de douze mois laisse entrevoir des avantages prometteurs et durables pour les patients atteints de la maladie de Huntington », a commenté Bill Haney, cofondateur et directeur général de Skyhawk Therapeutics. « L'ampleur et la durabilité de la réduction des biomarqueurs critiques mHTT et PMS1, ainsi que les résultats cliniques encourageants à douze mois pour les quatre sous-composants cruciaux de la cUHDRS renforcent notre confiance dans le mécanisme différencié de SKY-0515 et dans son potentiel d'impact thérapeutique considérable pour les patients.

Après avoir terminé en avance le recrutement pour l'étude pivot FALCON-HD ANZ, nous avançons désormais rapidement vers la prochaine étape de développement de SKY-0515 et restons déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de fournir le plus tôt possible un traitement oral de la maladie de Huntington potentiellement transformateur. »

« Ces données de l'essai de phases 1/2 de SKY-0515 relatives à l'innocuité et à l'efficacité durables de SKY-0515 chez les patients sont très encourageantes, en particulier l'amélioration prolongée du score cUHDRS des patients par rapport à la détérioration attendue sur la base de l'évolution naturelle pondérée par la propension à chacune des analyses préspécifiées à trois, six, neuf et douze mois », a expliqué Ed Wild, professeur de neurologie à l'University College London. « SKY-0515 continue de réduire la protéine mHTT dans la plus large mesure démontrée chez les patients, les données cliniques et les données de biomarqueurs attestant que le médicament est bien toléré à toutes les doses testées.

La capacité de SKY-0515 à réduire à la fois les protéines mHTT et PMS1 semble proposer une combinaison performante pour traiter la maladie de Huntington à travers deux de ses principaux mécanismes pathogènes », a ajouté M. Wild. « Ces résultats de l'essai de phases 1/2, qui doivent être validés dans le programme pivot de phases 2/3 FALCON-HD en cours, permettent d'espérer un impact thérapeutique significatif pour les personnes vivant avec la maladie de Huntington dans le monde entier, pour lesquelles un traitement oral abaissant le taux de protéine huntingtine, tel que SKY-0515, changera véritablement la donne. »

« Les résultats annoncés aujourd'hui de l'essai de phases 1/2 en cours de SKY-0515, incluant maintenant des données de patients qui étaient auparavant sous placebo, ne sont pas seulement très positifs pour les patients atteints de la maladie de Huntington, leurs familles et la généreuse communauté clinique qui s'occupe d'eux, mais soulignent aussi la puissance de la plateforme exclusive de Skyhawk, SKYSTAR®, pour produire des médicaments potentiellement transformateurs que les patients souffrant de maladies neurologiques et d'autres maladies invalidantes peuvent prendre à domicile sous la forme d'un comprimé quotidien », a ajouté Sergey Pauskin, cofondateur de Skyhawk et responsable de la R & D. « Les médicaments candidats de Skyhawk contre toute une série de maladies neurologiques complexes progressent bien des études animales aux essais humains, et les possibilités offertes par la plateforme de petites molécules de Skyhawk sont porteuses d'espoir. »

La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative rare, héréditaire et finalement mortelle qui touche plus de 40 000 personnes symptomatiques aux États-Unis et des centaines de milliers dans le monde entier. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé capable de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie.

SKY-0515 est une petite molécule expérimentale administrée par voie orale, mise au point à l'aide de la plateforme exclusive de la société, SKYSTAR®, pour modifier l'épissage des ARN. SKY-0515 est conçu pour réduire les protéines mHTT et PMS1.

L'étude pivot mondiale de phases 2/3 FALCON-HD-004-WW est actuellement menée dans huit pays.

L'étude de phases 1/2 et l'étude pivot FALCON-HD de SKY-0515 ont maintenant recruté plus de 175 patients.

Skyhawk prévoit de faire passer au stade du développement clinique, d'ici à la fin de 2027, d'autres nouvelles thérapies ciblant des pathologies neurologiques rares pour lesquelles aucun traitement modificateur de la maladie n'a encore été approuvé.

À propos de l'étude clinique de phases 1/2 de SKY-0515

L'essai clinique de phases 1/2 de SKY-0515 est une première étude chez l'humain visant à évaluer l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de SKY-0515 chez des volontaires en bonne santé et des patients atteints de la maladie de Huntington à un stade précoce.

L'essai se déroule en trois parties. Les parties A et B ont évalué SKY-0515 chez des volontaires en bonne santé. La partie C est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et en groupes parallèles, qui évalue deux niveaux de dose de SKY-0515 chez des patients atteints de maladie de Huntington à un stade précoce (MH de stade 1, de stade 2 ou de stade 3 léger selon le système de classification intégré) sur une période de 84 jours, prolongée de douze mois en aveugle, pendant lesquels tous les participants reçoivent un traitement actif à une dose faible ou élevée.

Les évaluations de l'étude comprennent des mesures de la protéine HTT mutante, de l'ARNm de la protéine PMS1 et du score cUHDRS. Le recrutement pour l'étude de phases 1/2 est terminé.

À propos du programme pivot de phases 2/3 FALCON-HD (004-ANZ et 004-WW)

Le programme pivot FALCON-HD (NCT06873334 et NCT07378644) est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant la pharmacodynamique, l'efficacité et l'innocuité de SKY-0515 en fonction du dosage.

L'étude FALCON-HD 004-ANZ, pour laquelle le recrutement est terminé, a recruté 144 participants atteints de maladie de Huntington de stade 2 et de stade 3 précoce en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'étude FALCON-HD 004-WW, pour laquelle le recrutement est en cours, prévoit de recruter 400 participants atteints de maladie de Huntington de stade 2 et de stade 3 précoce sur plus de 40 sites à travers le monde.

Les patients admissibles recevront une dose quotidienne de SKY-0515 par voie orale à l'un des trois niveaux de dose ou un placebo. L'étude est conçue pour évaluer la capacité de SKY-0515 à moduler l'épissage des ARN et à réduire les protéines mHTT et PMS1 impliquées dans la maladie de Huntington.

Des informations complémentaires sur le programme FALCON-HD, notamment les sites participants et les critères d'admissibilité, sont disponibles sur ClinicalTrials.gov et www.FALCON-HD.com.

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics est une société de biotechnologie au stade clinique qui s'appuie sur sa plateforme exclusive SKYSTAR® afin de découvrir et de mettre au point des thérapies de modulation d'ARN à base de petites molécules pour traiter les maladies parmi les plus graves au monde, jusque-là incurables. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.skyhawktx.com.

Contact Skyhawk

Maura McCarthy

Directrice du développement de l'entreprise

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