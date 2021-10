SkyHigh Memory amplia sua família de memórias flash NAND de célula de nível único (SLC) baseada na tecnologia de processos 1xnm, um dos nodos tecnológicos mais avançados do setor

SAN JOSE, Califórnia, 11 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A SkyHigh Memory Limited, líder global em soluções de armazenamento integrado, está introduzindo os produtos ML-3 3.0V de página de 4KB e de página de 2KB e densidades de 1Gb-4Gb a sua família de memórias flash NAND. Os novos dispositivos da família de produtos de memória flash ML-3 SLC NAND de 1Gb-4Gb são desenvolvidos em 1xnm, o nodo tecnológico mais avançado do setor para produtos SLC NAND.

Disponível com interfaces diferentes, a SLC NAND serial de primeira geração (SPI) e a SLC NAND paralela de terceira geração da SkyHigh Memory completam a família de produtos ML-3 SLC NAND paralela de terceira geração de 4Gb-16Gb, que já está em produção.

Os novos dispositivos de 1Gb-4Gb serão oferecidos para suportar sistemas de alta confiabilidade que armazenam dados críticos e operam em temperaturas estendidas de até +105 °C. Graças a seu motor interno ECC, a família de produtos ML-3 pode suportar chipsets com motor ECC de apenas 1-bit para acomodar tanto chipsets legados quanto modernos com motores ECC mais altos.

A família de produtos ML-3 também oferece vários recursos de segurança para proteger o código de inicialização sensível, o firmware do sistema e a integridade da aplicação contra softwares maliciosos.

Os dispositivos da família de produtos ML-3 são ideais para aplicações de alta confiabilidade e/ou seguras como controle industrial, equipamentos de rede, aplicações de Internet das Coisas e set-top boxes.

"Nossa família abrangente de memórias flash ML-3 NAND oferece alta confiabilidade e segurança aprimorada, com a interface tanto serial quanto paralela que as aplicações de alto desempenho necessitam", disse GH Bae, CEO da SkyHigh Memory. "A introdução desta família se alinha com nossa estratégia de oferecer soluções de memória de alta confiabilidade e segurança para nossos mercados-alvo, que são da área industrial, de redes e de Internet das Coisas e estão em rápido crescimento."

Os projetos de sistema seguros exigem elementos de armazenamento nos quais os dados armazenados podem ser protegidos contra operações de programação e de apagamento. Os dispositivos de memória flash ML-3 SLC NAND da SkyHigh Memory oferecem dois mecanismos de proteção não encontrados tradicionalmente nos produtos SLC NAND da concorrência: um método volátil e permanente de proteção por bloqueio. Com a proteção por bloqueio volátil, todo o conteúdo da memória pode ser protegido. Neste método, as configurações dos parâmetros de proteção são voláteis e, portanto, devem ser carregadas no dispositivo durante a inicialização. Com a proteção por bloqueio permanente, as configurações dos parâmetros de proteção são permanentes e programadas apenas uma vez durante o ciclo de vida do produto. Até 64Mb podem ser protegidos permanentemente. Além disso, os dispositivos da família de produtos ML-3 SLC NAND contam com uma OTP de 1Mb, a maior OTP de qualquer SLC NAND no mercado.

A ML-3 Serial (SPI) SLC NAND é a primeira geração de memórias SLC NAND de interface serial da SkyHigh Memory. Os dispositivos estão disponíveis em pacote LGA de 8 pinos (6 mm x 8 mm) que economiza espaço de placa e simplifica o layout da placa. Mais informações sobre a família de produtos estão disponíveis em http://www.skyhighmemory.com/ML-3_Serial_(SPI)_Interface.

A ML-3 Parallel SLC NAND oferece um caminho de migração para a primeira e segunda geração de memória SLC NAND de interface paralela, com compatibilidade de forma e ajuste. Os dispositivos estão disponíveis em pacotes padrão do setor: TSOP de 48 pinos (12 mm x 20 mm) e BGA de 63 bolas (9 mm x 11 mm). Mais informações sobre a família de produtos estão disponíveis em http://www.skyhighmemory.com/ML-3-Parallel_Interface_SLC_NAND.

Disponibilidade

Amostras das memórias flash ML-3 SLC NAND serial de 2Gb e 4Gb (SPI) e paralela já estão disponíveis.

Amostras das memórias flash ML-3 SLC NAND serial de 1Gb (SPI) e paralela da SkyHigh Memory estarão disponíveis em janeiro de 2022.

Sobre a SkyHigh Memory

Fundada em 2019, a SkyHigh Memory é líder em soluções avançadas de sistemas integrados para os setores automotivo, industrial, de automação residencial e eletrodomésticos, de eletrônicos de consumo e de produtos médicos mais inovadores do mundo. As memórias confiáveis e de alto desempenho da SkyHigh Memory ajudam os engenheiros a projetar produtos diferenciados e a levá-los ao mercado rapidamente. A SkyHigh Memory está comprometida a oferecer aos clientes os melhores recursos de suporte e engenharia, permitindo que pensadores inovadores e revolucionários inovem no mercado e criem novas categorias de produtos em tempo recorde. Para saber mais, acesse www.SkyHighMemory.com.

A SkyHigh Memory e o logotipo da SkyHigh Memory são marcas registradas da SkyHigh Memory Limited. Todas as demais marcas registradas pertencem aos respectivos proprietários.

Contato da SkyHigh Memory:

Mohamed Sardi

Diretor de marketing

SkyHigh Memory

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1633797/SkyHighMemory_Logo.jpg

FONTE SkyHigh Memory Limited.

SOURCE SkyHigh Memory Limited.