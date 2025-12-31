Skyworth PV wykonawcą elektrowni słonecznej o mocy 10 MW we Włoszech

Przyznanie wykonawstwa włoskiej inwestycji i dalszy postęp we Francji wspierają ekspansję spółki na europejskim rynku czystej energii.

MEDIOLAN, 31 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Skyworth PV, globalny dostawca rozwiązań fotowoltaicznych, osiągnął kolejny kamień milowy w swojej światowej ekspansji - podpisał umowę na wykonanie rozproszonej elektrowni słonecznej w Ocre we włoskim regionie Abruzja. Zawarcie umowy oznacza rozpoczęcie etapu budowy inwestycji. To osiągnięcie oraz stabilny postęp w realizacji innej inwestycji o mocy 10 MW we francuskim Bordeaux świadczy o niesłabnącym tempie budowania przez spółkę wytrzymałej i skalowalnej sieci czystej energii na kluczowych europejskich rynkach.

Pomyślne podpisanie umowy we Włoszech jest przykładem dyscypliny Skyworth PV w realizacji swojej międzynarodowej strategii rozwoju i odzwierciedla rolę globalnych dostawców energii odnawialnej we wspieraniu światowej transformacji energetycznej poprzez rentowne i długoterminowe rozwiązania.

1. Strategiczne działania: działania na kluczowych rynkach i ekspansja w Europie

Na tle dynamicznej i konkurencyjnej globalnej branży fotowoltaicznej spółka Skyworth PV pozostaje skupiona na realizacji swojej globalnej strategii poprzez stawianie na inwestycje na ustabilizowanych rynkach międzynarodowych o wysokim potencjale. Włochy, dzięki obfitym zasobom słonecznym i dojrzałemu systemowi regulacyjnemu, od dawna stanowią dla firmy kluczowy rynek europejski. Nowa inwestycja we Włoszech, wraz z innymi inicjatywami, takimi jak projekt o mocy 10 MW w Bordeaux we Francji, przyczynia się do transformacji energetycznej Europy.

To nie tylko kolejna inwestycja fotowoltaiczna Skyworth PV w Europie i sposób na zwiększenie zdolności operacyjnych oraz rozpoznawalności marki na rynkach regionalnych, lecz także solidny fundament pod dalszą ekspansję na kontynencie.

2. Podsumowanie inwestycji: tworzenie ekologicznych standardów i dostarczanie czystej energii

Inwestycja położona w pobliżu granicy regionów Lacjum i Abruzja we Włoszech posiada zainstalowaną moc 10 MW. Po zakończeniu realizacji oczekuje się, że zakład będzie wytwarzać około 14,059 mln kWh energii elektrycznej rocznie. Przyczyni się to do istotnego zmniejszenia lokalnych emisji dwutlenku węgla każdego roku, a jednocześnie zapewni stabilne dostawy czystej energii elektrycznej.

Projekt obecnie jest na etapie gotowości do budowy (RTB), ale został już zakwalifikowany do mechanizmu taryf gwarantowanych włoskiego rządu, co wspiera jego przyszłe przyłączenie do sieci oraz długoterminową stabilność przychodów.

3. Innowacyjny model: połączenie lokalnej wiedzy z ustanowieniem nowego modelu współpracy partnerskiej

Inwestycja realizowana jest wspólnie przez Skyworth PV i lokalnego partnera włoskiego w ramach spółki joint venture. Jako wykonawca prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC), Skyworth PV przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za budowę elektrowni i dostarczenie kluczowego wyposażenia.

Struktura joint venture świadczy o skupieniu Skyworth PV na zgodności i opartej o warunki rynkowe lokalizacji działań na rynkach zagranicznych. To doskonałe połączenie atutów spółki w zakresie technologii fotowoltaicznych, wytwarzania produktów i finansowania inwestycji z dogłębną znajomością lokalnego rynku, przepisów i zasobów, które wnosi włoski partner. Współpraca umożliwia efektywną i zgodną z przepisami realizację inwestycji i pozwala stworzyć zrównoważony rynkowo model rozłożonego ryzyka, wspólnych korzyści i komplementarnych atutów. Stanowi powtarzalny i możliwy do skalowania model partnerstwa transgranicznego, który zapewnia ramy odniesienia dla globalnego rozwoju innych spółek z branży czystej energii.

Pozyskanie inwestycji we Włoszech i stabilne postępy we Francji są znaczącym kamieniem milowym na ścieżce globalnego rozwoju Skyworth PV. Te inwestycje świadczą o długoterminowym zaangażowaniu spółki w przyspieszanie globalnej transformacji w kierunku czystej energii i pokazują jej rosnącą rolę w dostarczaniu niezawodnej infrastruktury słonecznej na międzynarodowych rynkach.

Spółka Skyworth PV jest niezmiennie zaangażowana w globalną ekspansję. Wykorzystując własne zaawansowane technologie i nawiązując współpracę z lokalnymi podmiotami, spółka nadal będzie przyczyniać się do rozwoju światowej transformacji energetycznej i zwiększania dostępu do czystej energii dla społeczności na całym świecie.